'Luis Miguel, La Serie' dedicó su nuevo capítulo a la memoria de don Armando Manzanero

Como cada domingo, desde que se estrenó la segunda temporada de Luis Miguel, La Serie, las reacciones en redes sociales se convirtieron en tendencia y la dedicatoria que se transmitió al finalizar el capítulo no pasó desapercibida. Por primera ocasión en este proyecto un capítulo estuvo dedicado a la memoria de una de las grandes influencias musicales más importantes en la carrera de El Sol, el compositor Armando Manzanero. A poco más de cuatro meses del sensible fallecimiento del cantautor, la producción de la serie de Luis Miguel decidió hacerle un homenaje póstumo en este episodio donde vimos aparecer a su personaje en varias ocasiones. Con este gesto el cantante hizo un guiño al maestro con quien hizo una mancuerna profesional por muchos años.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

El capítulo de este fin de semana estuvo enfocado en la elaboración del disco Romances II, lanzando en 1994, en el que Luis Miguel contó con la colaboración de Armando Manzanero, Juan Carlos Calderón y Kiko Cibrian. Durante este episodio se habló de cómo los colaboradores de este álbum consiguieron conseguir, por segunda ocasión que las canciones sonaran a Luis Miguel: “En memoria del querido maestro Armando Manzanero 1935-2020”, fue la frase con la que se le dedicó este episodio. Desde el lamentable fallecimiento del maestro muchos fans de Luismi esperaban que se manifestara públicamente por su partida, razón por la que fue muy bien recibido este homenaje.

VER GALERÍA

Hace tres años, en entrevista con el programa Suelta la Sopa, don Armando Manzanero habló de aquel material discográfico que dejó huella en la carrera de Luis Miguel: “No eran canciones nuevas, todas eran canciones de 30, 40 años y es así como empieza, la nueva generación, a conocer canciones de hace 60 años y las piensa nuevas”. En aquella conversación, el maestro reconoció que Luis Miguel es el mejor interprete que tiene nuestro país: “No hay otro. Todos son grandes, pero hay uno que se impone. Lamento mucho, como muchos otros compositores lo deben lamentar, el que se haya ido de este ambiente romántico, acabo de oír su último disco ranchero, ese señor lo que hace lo hace bien”, comentó sobre su más reciente producción musical.

Aunque en los últimos años la relación con Luis Miguel fue un tanto distante, Manzanero siempre se mostró muy agradecido con el intérprete por hacer famosas sus canciones: “Luis Miguel, mientras fue romántico, siempre teníamos esa liga, si no me las pedía a mí, se las pedía a Diego, que es mi hijo que está en la parte administrativa. Yo le estoy muy agradecido por todas las canciones que me grabó”. En 2019, el maestro recordó en entrevista con Gustavo Adolfo Infante cómo fue que su camino se cruzó con el de Luis Miguel: “Resulta que Hugo López, con quien yo trabajaba muchísimo, era mánager de Luis Miguel, un gran amigo mío, un señor enorme, grande, de origen argentino. Me dice: ‘Oye el niño quiere grabar música romántica’", recordó.

VER GALERÍA

El disco Romances, destinado al éxito

En aquella conversación el maestro Armando Manzanero reveló por qué las tres ediciones de Romances estaban destinadas a ser un éxito: “Es así como junto esas 12 grandes canciones para que Luis Miguel las grabara, es así como se gesta ese gran disco. Fue una experiencia maravillosa, en un estudio de grabación de Los Ángeles, que no recuerdo cómo se llamaba, tradicional como no tienes una idea, lo grabamos análogo todo completamente, con los mejores músicos del mundo, con los arreglos más hermosos que pudo haber escrito Bebu Silvetti, con la naturalidad más grande, ese trabajo tenía que ser grandioso, todo fue muy bueno”, explicó el maestro.