Todo parece indicar que Anette Michel seguirá conduciendo Masterchef

En las últimas semanas el nombre de Anette Michel ha acaparado los titulares debido a su salida de TVAzteca. Fue a principios de marzo cuando Pati Chapoy confirmó que el contrato de la conductora con la televisora había terminado: “Es el último programa de nuestra queridísima compañera Anette Michel, que tomó la decisión de salirse por ahora de Televisión Azteca”, comentó la periodista. Tras el anunció fue la misma Anette quien, durante una reciente visita a Televisa al programa de Montserrat Olivier y Yolanda Andrade; aunque había dejado claro que ya no trabajaba para la televisora, en El Ajusco la siguen contemplando para Masterchef.

Durante la entrevista en el programa Montse & Joe, Anette detalló por qué decidió no renovar su contrato con TVAzteca: “Están haciendo las cosas de una manera que no va conmigo, entonces, no puedo permanecer en un lugar en el que hay personas con las que no comparto las formas con las que se manejan. Tampoco puedo permitir que me hagan perder el respeto y agradecimiento que tengo para la casa en la que he estado durante varios años, entonces prefiero alejarme para no ensuciar lo bonito que viví”, comentó la conductora quien también habló del proyecto que marcó su trayectoria: Masterchef.

Con su salida de la televisora, Anette también le dijo ‘adiós’ al programa de cocina, una emisión a la que le guarda mucho cariño: “Amo Masterchef con locura y frenesí. Siempre lo he dicho, me llena de emociones, adoro a los chefs, he vivido un mundo maravilloso y mágico a lo largo de varios años, he descubierto que la gastronomía es espectacular”. Aunque la conductora ya se había despedido oficialmente de la emisión, en entrevista con Ventaneando, la nueva Directora General de Contenido de TVAzteca, Sandra Smester, comentó que Anette está contemplada como conductora de dicho programa y ya hasta le hizo la oferta: “Anette no me ha dicho que no, entonces ella seguirá siendo la conductora de Masterchef”, declaró la ejecutiva.

Ante las nuevas declaraciones de Sandra Smester, la duda de si Anette regresará a TVAzteca queda en el aire, aunque dejó claro que la conductora no ha cerrado por completo la posibilidad de retomar su trabajo al frente de Masterchef. Mientras se pronuncia al respecto, la conductora está disfrutando de su libertad: “En realidad tengo la fortuna de poder ser invitada y en este momento soy una invitada nada más. Como no tengo contrato en ningún otro lugar, puedo venir, pero básicamente es eso, aunque ya me dieron las llaves. Que estés en donde te sientes bien, donde te traten bien, donde encuentres donde desarrollar lo que amas y lo que he hecho toda mi vida, de eso se trata”, explicó en su paso por Televisa.

Los planes de Anette Michel

Durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda, Anette habló de los planes que tienen a futuro en el terreno profesional: “De todo corazón te lo digo, muero de ganas de estar en un proyecto, ahorita me da terror por lo del Covid y me da miedo, pero ya me aventé Masterchef, dos meses encerrados todos y no pasó nada. Después de 25 años de carrera, quiero seguir experimentando en el teatro, en el cine, en la conducción, en donde me den la oportunidad de que me quieran, no quiero estar en un proyecto en el que me metieron y mis compañeros digan ash, ¿sabes?, no está padre porque, principalmente en la conducción se te ve el alma, sí chulas, sí se les ve”, confesó en aquella conversación la conductora.