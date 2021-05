Tras la partida de su papá, Luis Ernesto Franco agradece las muestras de cariño: 'Su gesto de amor se queda en mi corazón'

Hace tan solo unos días, Luis Ernesto Franco compartió con sus seguidores la lamentable noticia del fallecimiento de su padre, uno de los acontecimientos familiares más difíciles a los que se ha enfrentado. De hecho, tomó sus redes sociales para dedicarle un profundo mensaje de despedida a su progenitor, en el que le reiteró el infinito amor que le tiene, mismo que ha sido alimentado con los entrañables recuerdos que atesora de su convivencia con él. De inmediato, el intérprete de Falsa Identidad fue cobijado por el cariño de sus fanáticos y sus seres queridos, quienes han estado muy pendientes de cómo se encuentra el actor en estos instantes, en los que ha dado muestra de esa fortaleza con la que ha logrado salir adelante.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Tras un breve periodo de ausencia en la red, El Güero ha retomado su actividad para agradecer a todos aquellos que le brindaron palabras de aliento, un detalle tan significativo que le ha permitido sentirse acompañado a lo largo de todo este duelo. “Cuando quieras contar tus bendiciones, cuenta las personas con las que realmente cuentas…”, escribió en las primeras líneas de la publicación que realizó la tarde de este 14 de mayo. “Esos tesoros son los que vale la pena acumular, cuidar, honrar y respetar…”, agregó mostrándose enteramente sincero, pero también orgulloso de contar con la presencia de personas muy valiosas en su vida.

Para hacer más significativo este mensaje, Luis Ernesto ilustró sus palabras con algunas fotografías familiares. Por supuesto, en la primera de ellas también aparece su papá, esto durante una escapada al aire libre en compañía de sus seres queridos. “Gracias a todos los que me enviaron cariño y confort. Su gesto de amor se queda en mi corazón”, finalizó el actor, que apenas el pasado 4 de mayo comunicaba la lamentable noticia del deceso de su progenitor.

VER GALERÍA

El adiós de Luis Ernesto a su papá

A manera de homenaje, Luis Ernesto Franco dedicó a su padre un conmovedor texto en el que expresó el infinito cariño que le tiene, recordando ese rasgo de su personalidad que siempre lo distinguió. “Contigo la vida nunca fue aburrida, con esa personalidad despistada, alegre, siempre con un chiste era un gozo pasar tiempo contigo. Ser tu hijo es un privilegio, mi mayor bendición…”, dijo, para luego desearle una grata partida. “Vuela alto papi, que tu luz siga iluminando donde ahora estás, aquí dejas un buen ejemplo de lo que ahora es ser un gran padre, con defectos y virtudes pero un padre presente, amoroso, honrado, honesto, divertido, un padre muy fácil de amar…”.

Así mismo, El Güero se refirió a su papá como a una figura de total inspiración: “Mi teach, mi guerrero de la vida, mi padre bello. Solo cambiaste de dirección, pronto nos volveremos a ver. Mientras tanto así te voy a recordar, siempre con esa sonrisa, con esa alegría y agradecimiento a la vida. Te amo por siempre”, finalizó. Cabe destacar que han sido varios los famosos que le han enviado su apoyo y condolencias, entre ellos Fernanda Castillo, Dulce María, Ludwika Paleta, Adriana Louvier y Ariadne Díaz, tan solo por mencionar a algunos. Recordemos que si bien los papás de Luis Ernesto estaban separados, tuvo la dicha de poder reunirse con ambos para la celebración de su cumpleaños número 35, un día tan inolvidable en el que incluso pudo conseguir uno de sus más anhelados regalos: una fotografía con los dos. “Mis papás se divorciaron cuando yo estaba muy chico, tenía cuatro años, me quedé con mi papá; como a los 11 años, me reencontré con mi mamá y digamos que no tenía una foto con los dos juntos y, en mi cumpleaños 35, me escribieron los dos: ‘¿Qué quieres de regalo?’, les dije: ‘Que comamos los tres y nos tomemos una foto, porque no tengo una foto con ustedes juntos’…”, compartió en entrevista con Mara Patricia Castañeda.

VER GALERÍA