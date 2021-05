Con una entrañable foto, Carina Ricco recuerda a Eduardo Palomo en el que habría sido su cumpleaños 59

Si de algo se siente muy orgullosa Carina Ricco, es de aquellos años en que compartió su vida sentimental con Eduardo Palomo, quien lamentablemente falleció hace más de una década. Sin embargo, la actriz y los hijos que procreó con el actor, Fiona y Luca, tienen muy presente una de las fechas más importantes en el calendario familiar; la del cumpleaños del intérprete, quien habría cumplido 59 años el pasado 13 de mayo. Por tal motivo, la viuda del protagonista de telenovelas como Corazón Salvaje le ha dedicado un sentido mensaje a quien fuera su mayor cómplice, reiterándole el infinito amor que le tiene, un sentimiento que simplemente ha trascendido más allá de lo terrenal y que se hecho más fuerte con el paso del tiempo.

Con el corazón en la mano, Carina hizo pública la dedicatoria para Eduardo, quien siempre se distinguió por ser muy apegado a los suyos. “Flaco, hoy como siempre estás en nuestro corazón. Tu amor por la vida, por el arte y por el ser humano nos sigue inspirando…”, escribió Ricco en las primeras líneas de su mensaje en redes sociales, haciendo evidente lo imprescindible que se ha vuelto para ella y sus seres queridos honrar la memoria de quien en vida fue una de sus mayores inspiraciones. “Tu gozo al crear y creer está presente en nuestro camino a cada instante. El tiempo no desvanece los colores y la música de tu sonrisa…”, agregó.

Para hacer más significativa esta felicitación, Carina hizo un viaje al baúl de los recuerdos, retomando una fotografía en la que aparecen ella y Eduardo acompañados de sus hijos, quienes apenas eran unos niños. “¡Eres y serás siempre grande! Tu luz continúa iluminando este bello y frágil universo. Donde quiera que estés, recuerda siempre que te amamos. ¡Feliz cumpleaños!”, finalizó. Por supuesto la reacción por parte de sus seguidores fue inmediata, quienes regalaron a su publicación varios “me gusta”, así como mensajes con buenos deseos. Eso sí, Fiona y Luca tampoco dejaron de honrar a su papá, replicando el detalle de su madre en sus respectivas historias en Instagram.

Refugiada en sus hijos

A pesar de la repentina partida de Eduardo Palomo en 2003, Carina Ricco se ha refugiado en sus hijos, producto del inmenso amor que consolidaron ella y el actor, a quien recuerda no solo como al gran ser humano, sino también en su faceta de padre ejemplar. “Si no estuvieran en mi vida (mis hijos) sería como una rama seca. Son lo más hermoso que me ha pasado, a parte del flaco (Eduardo) … Ha sido de las aventuras más hermosas y más profundas y yo creo que casi te diría que lo más importante que he hecho en mi vida es tenerlos a ellos, y el amor y el crecimiento y que nos seguimos cuidando tanto… Son grandes compañeros los dos, somos un buen equipo, y con el flaco… éramos de: ‘¿Qué es esto? ¡Qué belleza!’… No se me hubiera ocurrido tener hijos con nadie más…”, dijo en entrevista con Mara Patricia Castañeda.

En ese mismo espacio, habló de lo difícil que fue para ella enfrentar el fallecimiento de su compañero, quien siempre tuvo en mente cumplir con un importante sueño. “Fue muy fuerte por lo inesperado, por lo joven, por lo sano, por los niños, por él. Porque si algo quería el flaco era no perderse crecer con sus hijos, él no se imaginaba no estar con sus hijos, no se imaginaba no estar como papá… Todo su trabajo, su empuje era por nosotros, entonces yo pensabe en Fiona y Luca no tenerlo y sí era muy fuerte, sí era un dolo que de alguna manera quizá los niños no dimensionaban…”, reveló la también cantante que hoy se encuentra muy orgullosa del esfuerzo y la dedicación que ha puesto para sacar a su familia adelante.

