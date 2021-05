Danilo Carrera sorprende con un gran cambio de vida alejado de la televisión: 'Me siento muy orgulloso' El actor volvió a su natal Ecuador para hacer realidad este sueño

A lo largo de estos meses, Danilo Carrera se ha enfrentado a una serie de cambios a nivel personal que lo han llevado a redirigir su vida por nuevos caminos. No solo su pasada ruptura sentimental con Michelle Renaud le permitió tener otra perspectiva de los asuntos relacionados con el corazón, pues en este momento, ha tomado la decisión de emprender un reto por el cual tuvo que dejar México de manera temporal. Así lo compartió el galán de telenovelas, quien en este instante ha preferido alejarse de los foros de televisión para hacer realidad uno de sus más anhelados sueños, esta vez en su natal Ecuador, desde donde ha puesto al tanto a sus fieles seguidores de la nueva etapa que hoy llena de dicha su corazón.

Tan sincero como siempre, Danilo tomó sus redes sociales para dar noticias de cómo marchan las cosas para él, feliz del emprendimiento que ha podido consolidar, y que al mismo tiempo le ha permitido apoyar y dar empleo a las personas de su comunidad. “Hoy me siento muy orgulloso de poder enseñarles otra parte de mi vida. Mi hacienda #MamiBella. Cuando era pequeño siempre quise tener estas tierras y poder trabajarlas. Generar empleo y rentabilidad eran mis metas. La primera ya la cumplí y para la segunda falta poco…”, escribió en las primeras líneas de la publicación, la cual tomó por sorpresa todos aquellos que han seguido de cerca su trayectoria y los aspectos ligados a su entorno personal.

Por supuesto, Danilo ilustró sus palabras con fotografías en las que se deja ver al interior de su fascinante hacienda bananera, aprovechando la visita incluso para posar junto a varios de los trabajadores, en quienes ha depositado toda su confianza para sacar adelante este sueño que finalmente ha comenzado a tomar forma. Por supuesto, el intérprete también ha hecho evidente el imprescindible apoyo que le ha brindado su familia. “Crecí escuchando a los grandes bananeros hablar de su negocio, no puedo creer que hoy estoy convirtiéndome en uno de ellos. No lo estoy logrando solo. Hoy todos mis hermanos suman en esta gran logística. Gracias #LosCarrera @hacienda_mamibella”, finalizó.

La emoción de Danilo es tan grande, que además compartió un clip con un recorrido por la hacienda, mostrando algunos de los ejemplares al interior de su plantación. De esta manera, el galán de la pantalla chica hizo evidente lo mucho que lo apasiona el tema. “Muy orgulloso de lo que estamos viendo en la hacienda, los resultados…”, compartió el actor, al mismo tiempo en que presentó al ingeniero encargado de supervisar que todo marche a la perfección. Y claro, las reacciones de los famosos fueron inmediatas, entre las que destacó la de su ex, Michelle Renaud, quien regaló un “me gusta” a la publicación, así como un posteo con varios emojis de aplauso, celebrando así el nuevo logro del también protagonista del melodrama Quererlo Todo.

¿Qué hay de su vida sentimental?

Si en el terreno profesional todo marcha sobre ruedas para Danilo, en el plano personal todavía tiene proyectos pendientes, como el ferviente deseo de formar una familia, así lo reveló hace algunas semanas en entrevista con People en Español durante su paso por la alfombra de los Latin American Music Awards. “Yo creo que (me gustaría) una relación como la que nosotros de pequeños nos enseñan. Un matrimonio bonito, con una persona con la que te puedas comunicar. Creo que a todos nos llega el momento de pensar en una familia, y yo espero no ser la excepción y me gustaría algún día tener eso…”, comentó en un instante de la charla.

