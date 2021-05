Geraldine Bazán y Gabriel Soto coincidieron en Televisa para apoyar a su hija Elissa en su debut como actriz

Con la pandemia los reporteros de los medios del espectáculo han comenzando a buscar sitios donde pueden hacer guardias para obtener información y uno de los lugares en los que siempre hay prensa es a las afueras de Televisa San Ángel donde, ayer por la tarde, se percataron de la presencia de una expareja que con su separación dio mucho de qué hablar, nos referimos a Geraldine Bazán y Gabriel Soto quienes se dieron cita en la televisora para apoyar a su hija Elissa Marie quien próximamente hará su debut oficial en las telenovelas en Si nos dejan, proyecto en el que compartirá créditos con Mayrín Villanueva y Marcus Ornellas, protagonistas de la historia. Aunque salieron por separado y no existe material en el que se les haya captado juntos, se reporta que sí coincidieron al interior de las instalaciones donde su hija graba este melodrama.

La primera en salir fue Geraldine Bazán quien, desde que Elissa comenzó con sus llamados, ha estado acompañádola. Siempre amable con los medios, al abandonar el estacionamiento, fue abordada por varios medios de comunicación que la esperaban a la salida: “¿Qué hay de cierto que vino Gabo a ver a su hija?”, le preguntaron; aunque solo se detuvo para saludar, respondió con un tajante: “Sí” y cambió inmediatamente el tema. La actriz, quien iba acompañada de Elissa en el asiento del copiloto, continuó halagando el trabajo de su hija: “Feliz, feliz, tú sabes, lo orgullosa que estoy de ella”, comentó haciendo referencia al talento que posee la niña, de 12 años de edad, a quien también vimos en la segunda temporada de la serie de Netflix, 100 días para enamorarnos.

Aunque trató de darles una breve entrevista, la seguridad del estacionamiento le tocó la ventanilla del auto para solicitarle que avanzara: “No sean así, no quiero de verdad lastimarlos, me están aquí presionando. No podemos hacer esto”, añadió Bazán. A pesar de la solicitud del guardia, la prensa insistió y le preguntó sobre cómo había celebrado el Día de las Madres: “Padrísimo, muy bien, muchas gracias”. Con la intención de terminar la charla, la actriz comentó entre risas: “Oigan, los van a apachurrar y aquí me están corriendo, porfa”, comentó. Un tanto nerviosa por la presión de la prensa y del personal de Televisa, la actriz se despidió con la amabilidad que siempre la ha caracterizado con los medios: “Les agradezco muchísimo. Muchas gracias chicos, los quiero, gracias”, finalizó y se retiró del lugar.

De acuerdo con imágenes transmitidas en Ventaneando, minutos después, salió de la televisora Gabriel Soto, momento que la prensa estaba esperando para cuestionarlo sobre su encuentro con Gerladine. En el clip, se aprecia como el actor aborda su auto y, a diferencia de su ex, salió a toda velocidad del estacionamiento, con el vidrio de su ventanilla arriba para evitar los cuestionamientos de la prensa. Aunque en esta ocasión el actor no quiso hablar, hace unos días, concedió una entrevista al programa Hoy en la que reconoció que para apoyar a sus hijas, está haciendo equipo con Geraldine: “Nuestras hijas son lo más importante para nosotros y queremos impulsarlas, apoyarlas y estar ahí todo el tiempo, presentes. Como yo les digo, sí, evidentemente es una situación difícil el que no estemos juntos, pero los dos estamos y eso hay que agradecerlo mucho”.

En esta entrevista con el matutino, el actor habló del importante hecho de que, en Estados Unidos, Si nos dejan tomará el lugar, en el horario estelar, de Te acuerdas de mí, su último proyecto, una situación que lo tiene muy emocionado: “Me invitaron a hacer una entrevista con ella, porque en Estados Unidos termina Te acuerdas de mí, el 25 de mayo y luego, luego entra en el mismo horario su proyecto, así que, para pasarle un poquito la estafeta”, comentó. Gabriel reveló también cuál fue la única condición que le pusieron a la joven para apoyarla en su sueño como actriz: “Lo más importante para mí es su escuela, lo platicamos la otra vez, desde un principio, entonces, la única condición que le pusimos es que no bajara el ritmo de calificaciones y en la escuela nos ayudaron para que pudiera tomar las clases a sus tiempos”, informó el actor.