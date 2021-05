Con un íntimo festejo al lado de sus hijos, Itatí Cantoral celebra un año más de vida

Los festejos no terminan para Itatí Cantoral. Después de que el lunes pasado se dejó consentir por sus hijos por el Día de las madres, nuevamente, la actriz se encuentra de fiesta, esta vez por su cumpleaños. Cobijada por el amor de sus tres hijos, María Itatí, Roberto Miguel y José Eduardo, la protagonista de La mexicana y el güero celebró un año más de vida. Debido a la pandemia, como el resto de los cumpleañeros en esta época, la actriz no sopló las velitas de su pastel rodeada de su más cercanos, a través de su cuenta de Instagram compartió algunas imágenes de su festejo.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Desde las primeras horas de este 13 de mayo, Itatí comenzó con el festejo con un desayuno con algunas de sus amigas del medio. La actriz publicó en esta red social del momento en el que sopló la velita del pastel: “Aquí estoy con mis hermanas queridas, es el mejor cumpleaños que he tenido, de verdad, muchas gracias a mi hermana Giovana Zacarias y a Jimena Escalante, muchas gracias por venir, Ariane Pellicer, hermosa, gracias y que sea un cumpleaños maravilloso, ¡Mujeres al poder!”, comentó Itatí en este video donde, para ponerle un toque de comedia interpretó el tema La Guadalupana, una interpretación con la que se viralizó hace un par de años durante Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe.

VER GALERÍA

Después de celebrar con sus amigas, Itatí continuó el festejo con sus hijos, aunque no especificó dónde se encontraban compartió una imagen al lado de su hija María Itatí y de su hijo Roberto Miguel con quienes visitó el Museo Jumex, un recorrido que se convirtió en parte de su festejo: “De paseo en mi cumpleaños. Escapes en la Ciudad de México”, escribió al lado del hashtag #Excepcionesnormales, nombre de la puesta de arte que disfrutó con sus hijos en un día tan especial. Por su parte, su hijo José Eduardo, el gran ausente de la imagen compartió una imagen de su mamá en su perfil que acompañó de la leyenda: “¡Felicidades a la mejor!”.

En repetidas ocasiones Itatí ha confesado que la faceta que más disfruta en la vida es la que ejerce como mamá de sus tres hijos. El pasado Día de las Madres, la actriz dedicó conmovedores mensajes a ellos: “Mi amor, mi primogénito, gracias por hacerme madre”, le escribió a José Eduardo, el primero de los gemelos en nacer. Por otra parte, compartió una imagen en la que se le ve rodeada por ambos jóvenes, de 20 años de edad, que acompañó de la frase: “Los grandes amores de mi vida”. Hace unos días, Itatí también reconoció que cuando se trata de vacacionar su compañía preferida es la de sus hijos: “Los viajes más increíbles los viví con ellos”, escribió como descripción de una imagen, captada en una de sus escapadas, al lado de los tres.

VER GALERÍA

Su primer cumpleaños sin su mamá

En medio de la felicidad que está disfrutando en su cumpleaños, la actriz continúa lidiando con el duelo que le dejó el sensible fallecimiento de su mamá, doña Zucchi Cantoral quien falleció en octubre pasado a consecuencia de complicaciones derivadas del Covid-19. En una entrevista reciente al programa Ventaneando, la actriz confesó que a partir de la muerte de su mamá todos los días honra su memoria a través de su profesión: “Cada proyecto que me llega yo se lo dedico a mi mamá, de verdad, yo sé que, en todos mis proyectos, en todos mis trabajos, ella está, ella me los manda y me siendo muy cobijada, no me siento sola; gracias al público, a mi trabajo y gracias a ella que me apoyó desde niña, que luchó contra viento y marea, hasta contra mi propio papá”, narró en aquella conversación donde también admitió que se refugió en su trabajo para salir delante de tan triste situación.