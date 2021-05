A los 73 años Talina Fernández se hizo su primer tatuaje

Talina Fernández destaca por su optimismo y energía en la edición del matutino Sale el sol y ha sido esta misma característica de su personalidad, la que la conductora ha querido inmortalizar en la piel de su muñeca con un discreto tatuaje. Esta mañana, la conductora participó en una sesión de tatuaje en video donde mostró su valentía y muy al estilo de su nieta María Levy eligió un diseño pequeño. En este programa la presentadora ha protagonizado momentos entrañables como la semana pasada cuando les leyó a sus compañeros de emisión una carta que le hizo a su hija, la fallecida Mariana Levy, a 16 años de su muerte.

Antes de anunciar que se tatuaría, Talina Fernández comentó: “La mamá de Winston Churchill, al final de 1800, se tatuó un ancla en el conejo (antebrazo). Si ella pudo… ¡dale, mi amor!”, fue entonces que le dio la indicación al artista para que empezara a trazar el dibujo que adornaría la parte anterior de su muñeca. La Dama del Buen decir continuó revelando qué diseño adornará su piel: “Vamos a hacer una carita feliz porque queremos que toda la gente haga todo por ser feliz. Que ame, que ayude, que sea empática con la gente”, dijo Talina al sumarse a esta campaña que realiza el artista Pablo Díaz con el fin de compartir la felicidad, como él mismo mencionó.

Evidentemente nerviosa, pero sin perder el sentido del humor Fernández no dudó en bromear sobre la necesidad de tener una ambulancia disponible afuera del foro por si se requería. Y preguntó a Pablo sobre el procedimiento que se llevaría a cabo: “Explícame, ¿qué me vas a hacer?”. Estas fueron las palabras que antecedieron el primer contacto de la aguja con su piel, un momento en el que ni siquiera se inmutó a la periodista quien nunca dejó de sonreír a la cámara. Echando por la borda todo estereotipo y prejuicio, Talina decidió sumarse a la tendencia de los tatuajes a los 73 años.

Motivada por sus compañeros, la conductora aprovechó esta sesión para hacerse un segundo diseño; un sol que dedicó a sus compañeros. “Este tatuaje me va a recordar mi paso por Sale el sol, el ser feliz todos los días y el ser joven porque no importa cuantos años tenga, hago cosas que hacen los jóvenes”, confesó Talina. Con dos tatuajes, la conductora volvió a confiar en la emisión donde apenas la semana pasada entrevistó a su nieta María Levy respecto al tema de el amor propio que está promoviendo en redes sociales.

La conmovedora carta a Mariana Levy

El pasado 25 de abril, Talina Fernández escribió y leyó en vivo una carta que le escribió a su hija, la fallecida Mariana Levy en su aniversario luctoso número 16: “Tuve la fortuna de abrazarte en la escalera de tu casa y decirte todo lo que eras para mí, para nosotros. Era tu cumpleaños 39 y cómo saber que era una semana antes de tu partida. Te llevé unos aretes chiquitos de rubíes que eran de mi mamá; tú eras delicada, no eras ostentosa y los aretes te encantaron. Y yo, sin pausa en el amor, te abracé y sí pude decirte todo lo que eras para mí, no me quedé con ganas de decir nada”, comentó visiblemente conmovida la presentadora quien contagió a sus compañeros quienes al final la abrazaron para reconfortarla.