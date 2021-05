La reunión de Friends ya tiene fecha de estreno ¡y es en menos de lo que te imaginas!

Los fanáticos de Friends han iniciado la cuenta regresiva para el gran día en que los amigos más famosos de la televisión sean los protagonistas de un inolvidable y anhelado reencuentro. Luego de que por la pandemia se pospusiera el lanzamiento de este importante especial, finalmente se ha confirmado la fecha de transmisión del mismo, el cual traerá de vuelta a las pantallas a Courteney Cox, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer. Como era de esperarse, las estrellas de esta popular serie sitcom han celebrado por todo lo alto el anuncio del estreno del episodio, el cual lleva por nombre Friends: The Reunion, un acontecimiento que además contará con la presencia de distinguidos invitados.

La noticia de la llegada a la televisión del especial Friends: The Reunion, fue confirmada por HBO Max, revelando que será el próximo 27 de mayo cuando los seguidores tengan la oportunidad de disfrutar de este programa que ha sido dirigido por Ben Winston. Para esto, la plataforma lanzó un trailer de apenas 40 segundos a través de las redes sociales, en donde aparece el elenco abrazado y caminando de espaldas a la cámara, con una versión más lenta del conocido tema de entrada, I’ll Be There For You. Cabe destacar que el rodaje de este promocional se llevó a cabo a las afueras del estudio 24 de la Warner Bros. “Han pasado 17 años pero tus amigos están de vuelta”, se puede leer en la cuenta oficial de Instagram de HBO Max.

Por ahora, los fanáticos permanecen muy pendientes de las sorpresas que pudiera destapar este especial, que por cierto se filmó en el también conocido Stage 24, en Burbank, California, en donde originalmente se grabó la serie hace ya varios años. Entre otras cosas, se sabe que los creadores de Friends, Marta Kauffman, David Crane, así como Kevin S. Bright, han sido los productores ejecutivos de este especial, que debido a los retrasos originados por la pandemia tuvo que ser grabado en el mes de abril.

Por supuesto, los protagonistas de la sitcom expresaron su enorme felicidad desde el primer instante, un suceso que les mereció a cada uno un sinfín de felicitaciones de sus seguidores. “¡Es oficial! #FriendsReunion se estrena el 27 de mayo en @HBOMax, ¡¿Podríamos estar más emocionados ?!”, escribió Jennifer Aniston. Del mismo, lo hizo Courtney Cox. “Estas cosas no pasan cada año, o incluso cada 10 o 15 años. Me siento tan bendecida de haber tenido la oportunidad de reunirme con mis Friends, y estuvo mejor que nunca”. Por su lado, Matt LeBlanc escribió: “Es tan bueno verlos a todos. #friendsreunion 27 de mayo”. Matthew Perry, también dijo: “¡Estamos de vuelta! #FriendsReunion... ¿Qué es lo que más te entusiasma?”. David Schwimmer, agregó: “Lo pasé genial con el reparto y tuve una buena siesta con LeBlanc”. Lisa Kudrow, apuntó: “Finalmente unidos”.

En compañía de distinguidos invitados

Aunque se conocen pocos detalles en torno a lo que los televidentes podrán presenciar en pantalla, ha salido a la luz una lista con los nombres de las personalidades que formarán parte de este histórico programa, que se estrena un año después de la fecha en que originalmente saldría al aire. De acuerdo con Variety, entre los invitados están David Beckham, Justin Bieber, la agrupación coreana BTS, el presentador James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, la cantante Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon, así como la activista Malala Yousafzai.

