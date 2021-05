'Papá, no creo aguantar', Eugenio Derbez al recordar lo duro que fue para Aislinn la primera temporada de su reality

El viaje que Eugenio Derbez emprendió con su familia por Marruecos para grabar la primera temporada del reality De Viaje con los Derbez, sacó a flote las emociones más profundas entre algunos de sus integrantes, como es el caso de Aislinn Derbez. Según ha compartido el intérprete, este fue uno de los periodos más complicados para su hija, que por aquellos días iba acompañada de su expareja, Mauricio Ochmann, con quien además cuidó de su pequeñita, Kailani, que formó parte de esta aventura cuando solo tenía 10 meses de nacida. Y fue tan difícil para la actriz a nivel emocional asumir los compromisos de este viaje, que incluso estuvo a punto de renunciar al mismo, un episodio que finalmente logró superar gracias al apoyo de sus seres queridos, ahora preparada para la segunda entrega de esta serie que promete muchas sorpresas.

Con la sinceridad que lo caracteriza, Eugenio habló de cómo se dio esta situación con Aislinn, a quien convenció de no bajarse del barco a pesar de lo incómodo que esto estaba resultando para ella. “Hubo un momento en el que me dijo: ‘Papá, no creo aguantar, yo creo que me voy a acabar regresando’. Le dije: ‘Hija, ya estás acá, no me hagas esto porque no sé si se pueda, no sé cuáles sean las consecuencias, tenemos un contrato…”, explicó durante una charla concedida al programa televisivo El Gordo y La Flaca. Sin embargo, la vida de la protagonista de La Casa de las Flores ha dado giros significativos, por lo cual, para la segunda temporada de este reality, que se estrena el próximo 20 de mayo, se mostró renovada y de muy buenos ánimos. “Fue difícil, pero en esta segunda temporada es otra persona. De hecho, la de Marruecos, esa no es mi hija…”, aseguró Derbez con todo el sentido del humor.

Cabe destacar que durante la plática también estuvo presente Alessandra Rosaldo, quien recuerda con claridad parte de las dificultades a las que se enfrentó Aislinn, quien tenía pocos meses de haber debutado como mamá. “Ella no durmió todo ese viaje, imagínate con una bebé de 10 meses en ese momento pues fue para ella muy estresante…”, dijo la cantante de Sentidos Opuestos. Del mismo modo, Eugenio habló de lo contrastante que había sido esta experiencia. “¿Qué tal era viajar con Aislinn? Muy divertido, y en Marruecos fue: ‘¿Qué le pasó a mi hija?’…”, aseguró.

Qué dijo Eugenio sobre la ruptura sentimental de Aislinn

Hace algunos meses, Eugenio también concedió una de las primeras entrevistas en la que habló a corazón abierto de la separación de Aislinn con Mauricio Ochmann, reconociendo que los problemas entre su hija y el actor pudieron haber comenzado durante las grabaciones del reality familiar. “Ya que estábamos ahí y que empecé a ver que era mucho más invasivo de lo que esperábamos fue muy fuerte. Fue muy buena experiencia, muy dura para toda la familia, trajo algunas consecuencias de ahí creo que empezó, de alguna manera, el deterioro en la relación de Aislinn y con Mau”, compartió para el programa televisivo Suelta la Sopa.

En aquel momento, Derbez incluso retomó parte de la charla que tuvo con Aislinn, quien con toda madurez habló de su separación. “Lo hemos platicado y justo fue un tema que tocamos el otro día le dije, a mi hija: ‘¿Tú crees que si no hubiéramos hecho la serie, no hubiera pasado nada?’ y me dijo: ‘Fíjate que yo creo que la serie fue un catalizador, o sea, creo que sí nos hubiéramos acabado separados, tarde que temprano, fue algo que aceleró el proceso de una manera impresionante’…”, recordó el también director de cine, dispuesto a apoyar enteramente a los suyos siempre que sea necesario.

