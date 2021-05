¡Adiós! Ellen DeGeneres anuncia el fin de su show tras 18 años de éxito

Para sorpresa de los fans de Ellen DeGeneres, esta mañana, la presentadora lanzó una noticia que dejó a todos con la boca abierta: luego de 18 años al aire y 19 temporadas, su show de televisión llega a su fin. Después de meses complicados para la presentadora, de 62 años, quien en diciembre pasado anunció que había dado positivo a Covid-19 y tras la polémica que enfrentó el año pasado por los señalamientos de algunos de sus excolaboradores que aseguraron, en la producción había un “ambiente tóxico”, que le atribuyeron a la presentadora, Ellen vuelve a acaparar los titulares.

Esta mañana el nombre de Ellen DeGeneres se convirtió en tendencia; primero, por la noticia que difundió el Daily Mail en la que aseguraba que el show tenía los días contados por falta de rating y, luego, por la confirmación que la presentadora le dio al diario The Hollywood Reporter donde, aseguró, que la razón no tiene nada que ver con la audiencia: “Cuando eres una persona creativa, necesitas que te desafíen constantemente y por muy bueno que sea este programa y tan divertido como es, ya no es un desafío para mí”, explicó Ellen al periódico.

Tras confirmar que su show llegará a su fin la próxima temporada, esta tarde, Ellen compartió en las redes sociales oficiales del programa, un video en el que habló de esta decisión: “Hoy es un gran día. La próxima temporada es una gran temporada”, se lee como título del clip. En el video, Ellen comienza diciendo: “Si has estado viendo este programa y confío en que lo has hecho, sabes que hace unas semanas celebramos nuestro programa 3000. Eso significa que, a partir de hoy, hemos realizado 3000 programas (…) lo sé, es mucho. Hoy tengo un anuncio que hacer. Hoy les anuncio que la próxima temporada, la temporada 19, será mi última temporada”, dijo con su característico sentido del humor.

La presentadora continuó agradeciendo a la audiencia por tantos años de lealtad: “Los últimos 18 años, tienen que saberlo, han cambiado mi vida. Todos ustedes han cambiado mi vida. Y les estaré eternamente agradecida a todos ustedes por mirar, por reír, por bailar y a veces, por llorar. Este espectáculo ha sido la experiencia más valiente de mi vida y se los debo todo a ustedes. Gracias, gracias, gracias. Quiero que sepan que he pensado mucho en esta decisión. Me senté a pensarlo por un tiempo. Hablé con Portia (su esposa), hablé conmigo misma. Unas cuantas veces estuve hablando sola y Portia pensó que estaba hablando con ella”, dijo provocando la risa de su audiencia que, desde la pandemia, la acompañan en el foro desde casa.

“Es hora”, el mensaje de su instinto

Ellen dio detalles de por qué el programa llegará a su fin: “Hace dos años firmé un contrato por tres años más y siempre supe, en mi corazón, que la temporada 19 sería la última. El 19 es un gran número. En primer lugar, la 19th enmienda otorga a las mujeres el derecho al voto (…) además, en la tabla periódica, el 19 es el número atómico del Potasio. Quizás se pregunten, ¿por qué he decidido terminar en la temporada 19?, la verdad, es que siempre confío en mi instinto y mi instinto me dijo: ‘Es hora’. Como comediante, siempre he entendido la importancia de la sincronización. Con toda seriedad, realmente sentía que la próxima temporada era el momento adecuado para terminar este capítulo increíble”, comentó visiblemente conmovida la comediante quien no permitió que este discurso se tornará triste y como siempre, le sacó una sonrisa a su público.