Issabela Camil revela a quién le ha contado su historia con Luis Miguel

Después de que el personaje de Érika, inspirado en ella, se convirtiera en fundamental en la primera y segunda temporada de Luis Miguel, La Serie, Issabela Camil continúa renuente a hablar con la prensa sobre su historia de amor con El Sol. El hecho de que no lo haga en público, no quiere decir que, en privado, la actriz no toque este tema con su familia, sobre todo con un miembro que está muy interesado en su romance con el cantante y no, no es su esposo Sergio Mayer. Durante su paso por la alfombra roja de una galería de arte en la que se exponen obras de Salvador Dalí, la ex de Luismi se sinceró con la prensa y le reveló a quién sí le ha contado cada detalle de su romance con el cantante.

Sincera, Issabela reveló en entrevista para Ventaneando: “Antonia sí está más interesada en cosas de mi vida y se las cuento abiertamente, no tengo nada que ocultar. Su mamá tuvo un pasado, tuvo otras relaciones y es imposible que lo oculte, es hermoso, no estoy diciendo que no, en ningún momento digo que me lo quiero quitar de encima, simplemente es algo que no quiero compartir, pero a mis hijas les voy a hablar siempre con toda la verdad y sabrán absolutamente todo lo que quieran saber, ellas saben quién es su mamá”, explicó la actriz quien, reiteró, que en ningún momento autorizó el uso de su nombre o imagen en este proyecto donde su personaje se llama como ella en la vida real: Érika Camil.

La actriz reconoció que no tiene intención de interponer un recurso legal en contra de este proyecto pues tienen muy claro que tras una relación siempre existirán dos versiones: “No yo no autorice nada, yo no tengo nada que esconder, son dos personas, cada quién tiene la manera de contar su historia, no tengo yo los derechos firmados, ¿de qué?, es ridículo, no es algo que me avergüenza, pasó”, comentó sincera sobre cómo se ha estado abordando en la serie su noviazgo con Luis Miguel con quien compartió poco más de 8 años de su vida cuando ambos eran muy jóvenes.

Con mucho amor los Camil enfrentan el duelo

Aunque en las últimas semanas Issabela ha sido abordada por la prensa sobre Luis Miguel, La Serie, en el terreno personal, la actriz continúa viviendo el duelo que le dejó el sensible fallecimiento de su papá, Jaime Camil quien murió en diciembre pasado, dejando un gran vacío en la familia que ha intentado llenar con mucho amor y apoyo entre todos los miembros: “Es un tema que no ha sanado”, reconoció. Si no todos los días son positivos, la actriz reconoció que durante este proceso ha sido esencial sentirse agradecida con la vida por lo que tiene: “Yo sí, cada día que me despierto, doy gracias a Dios porque estoy viva, respiro, tengo a mis hijas, a mi marido y digo ánimo con el día”, explicó.

Sobre cómo está viviendo el duelo su mamá, Tony Star, la actriz reconoció que, en muchas ocasiones es ella quien reconforta al resto de la familia: “A mi mamá la apoyamos con mucho cariño estando con ella, mi mamá es una mujer sumamente fuerte y es increíble, pero ella nos apoya a nosotros, a los hijos, cuando cada uno, de repente, tiene su derrumbe, ella entra, plática y sana, ha sido el pegamento, de verdad”. Issabela reconoció que gracias al altruismo de su mamá adquirió varias herramientas que ahora la ayudan a lidiar con el duelo: “Mi mamá estudió Tanatología, porque fue voluntaria muchos años en el hospital La Raza, entonces, se acercó mucho a la Tanatología”, contó la actriz al final de su encuentro con los medios.