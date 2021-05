Gaby Crassus a tres meses de la partida de Rodrigo Mejía: ‘¿Cuándo deja de doler?’

Se han cumplido tres meses desde que Gaby Crassus se despidió de su esposo, el actor Rodrigo Mejía, quien falleció el pasado 11 enero debido a complicaciones derivadas del Covid-19. Desde aquel momento, la conductora ha estado lidiando con el difícil duelo de seguir sin él. Como cada mes desde que el actor partió, la venezolana le ha dedicado un sentido mensaje en el que expresó lo mucho que lo echa de menos; a pesar del dolor, se ha mostrado fuerte por sus hijos, Mauro y Matías quienes, el lunes pasado, la sorprendieron con algunos detalles por el Día de las madres, sin duda, una fecha que este año tomó un giro muy agridulce por la ausencia de su esposo.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Con una imagen al lado de Rodrigo, Gaby escribió: “Tres meses y ya lo acepté, pero que alguien me diga, ¿cuándo deja de doler? Y como dijo Mario Benedetti: 'Nadie nos advirtió que extrañar es el costo que tienen los buenos momentos'. Gracias por tanto Ro y por no saltarnos”, se lee en su feed. A principios de abril, Crassus reapareció en la televisión durante una sincera entrevista en el programa Mimi contigo, donde reconoció la especial razón por la que sigue adelante a pesar del dolor: “Aunque se me está derrumbado el mundo a pedazos, yo tengo que hacer que ellos (sus hijos) vean una vida bonita, que ellos tengan esperanza. Por ellos yo estoy aquí, por ellos yo estoy de pie”, comentó.

VER GALERÍA

En ese sentido, el pasado lunes, Gaby se refugió en el amor de Mauro y Matías para pasar el primer Día de las madres sin Rodrigo: “Esta mamá quiere enseñarles a sus vikingos que, aunque la vida te revuelque y te aviente al piso, a pesar de todas las adversidades y aún con un corazón hecho pedazos siempre habrán razones para decir ‘a vivir’, porque la vida es bella. Hoy celebro a todas esas mujeres fregonas a las que llamamos mamá”, escribió la presentadora de origen venezolano como descripción de una foto en la que la vemos feliz en su más reciente vista al mar, una imagen que refleja que en la adversidad opta por mantener el buen ánimo.

Como parte de la nueva realidad de la familia, recientemente, Gaby Crassus retomó su actividad profesional en el programa Al Extremo. Tras el sensible fallecimiento de Rodrigo, la conductora y sus hijos pasaron una temporada en Florida, para después regresar a la Ciudad de México y comenzar a escribir un nuevo capítulo en su vida familia, ahora, honrando la memoria del actor: “Después de pasar un mes rodeados y consentidos a más no poder por el amor de nuestra familia, hoy toca regresar los tres juntos a nuestra nueva realidad. Una nueva vida que será también hermosa, de eso pueden estar seguros los vikingos, porque haré hasta lo imposible para que así sea. Y tú, mi Ro, siempre vivirás en nuestros corazones”, escribió hace unas semanas en Instagram.

VER GALERÍA

El regreso de Gaby a la televisión

A principios de abril la conductora regresó al programa que había dejado el año pasado para poder mudarse a Mérida, ciudad que eligió con Rodrigo Mejía para criar a sus hijos; sin embargo, luego de la tragedia que enfrentó la familia con la partida, no sólo del actor, sino también de su papá, don Salvador Mejía, la presentadora decidió que era tiempo de volver a la Ciudad de México, donde ha comenzado de cero con sus hijos: “Dicen que uno siempre vuelve al lugar donde fue feliz. Gracias familia extrema. Los amo”, escribió la conductora para anunciar su regreso al programa con una imagen en la que la vemos posando en el foro.