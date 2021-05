'Las cosas estaban muy tensas', Eugenio Derbez revela que acudió a terapia con Aislinn

Para Eugenio Derbez hay un antes y después de la primera temporada de su reality familiar, De Viaje con los Derbez, una aventura que no solo le permitió tener mayor acercamiento con su público, sino que también le dio la oportunidad de fortalecer los lazos afectivos con sus hijos, en especial con Aislinn Derbez. A pocos días del estreno de la segunda entrega de este anunciado proyecto, -programado para el próximo 20 de mayo-, el intérprete ha abierto su corazón sobre uno de los episodios personales por los que atravesó durante aquella escapada por Marruecos, tras percatarse de que la relación con su hija mayor no marchaba del todo bien. Sin embargo, ambos pusieron de su parte para arreglar la situación, pasando la página de ese momento que se ha convertido en una valiosa anécdota de aprendizaje para los dos.

Tan sincero como suele ser, Eugenio dio detalles de cómo ese primer viaje en familia sacó a flote aspectos de su convivencia con Aislinn, tanto así que padre e hija dieron un importante paso para resolver, de una vez por todas, lo que estaba ocurriendo. “Mi relación con mis hijos se fracturó en ese viaje, mucho, y luego tuvimos incluso que tomar terapia. Con Aislinn tomé terapia de parejas pero padre e hija, porque sí hubo muchas cosas que se rompieron por la presión de estar como productor y como papá…”, explicó en una reveladora entrevista con el programa televisivo El Gordo y la Flaca.

Al ahondar en sus palabras, Eugenio evocó aquella charla que tuvo con Aislinn, precisamente cuando le propuso participar en la segunda temporada del reality, un instante que fue definitivo para la actriz, quien sin más rodeos decidió aclarar todo con su padre. “Las cosas estaban muy tensas y muy poco distantes, nunca hemos estado peleados pero yo sentía que ya no era igual. Entonces un día platicándolo con ella, -y un poco en base a que un año después nos dijeron: ‘Oigan, ¿Harían otra temporada?’-, me dijo Aislinn: ‘Papá, primero tenemos que arreglar nuestra relación’…”.

¿Qué detonó tal circunstancia?

A lo largo de la charla con El Gordo y la Flaca, Eugenio expuso parte de las razones por las cuales Aislinn tomó esa actitud, en específico porque, según cuenta, la protagonista de La Casa de las Flores sintió que él le impedía tener visibilidad. “Aislinn tenía un rencor ahí un poco escondido conmigo que salió en terapia, y entonces le dije: ‘Aislinn, soy tu papá, cómo crees…”, dijo el también productor de cine, quien habló como nunca antes de los aspectos que quedaron fuera de cámara a lo largo de esa travesía que emprendió con Vadhir, José Eduardo, su esposa Alessandra Rosaldo, las pequeñas Aitana y Kailani, así como con Mauricio Ochmann, quien era pareja de Aislinn.

De hecho, Eugenio evocó un episodio de lo que pasó en esa primera temporada de De Viaje con los Derbez, cuando al intentar grabar un segmento, Aislinn comenzó a intervenir. “Mi hija empieza a querer improvisar y a decir cosas y entonces yo empiezo a querer contar mi historia… empiezo a hablar encima de ella y a taparla, entonces mi hija se quedó con el sentimiento de: ‘Por qué mi papá, que ya tiene una carrera hecha, que ya es famoso, ¿por qué no me deja brillar? ¿Por qué quiere robarse el cuadro? ¿Cómo mi papá me está haciendo esto? ¿Qué le cuesta?... ¿Por qué él no me deja hablar? ¿Por qué quiere ese protagonismo todo el tiempo? Yo no sabía eso, cuando me lo contó en terapia le dije: ‘Hija, ¿cómo crees que voy a querer robarte el foco?”.

Lo cierto es que hoy padre e hija son muy unidos, felices de la evolución que ha tomado su relación, siendo cómplices el uno del otro. Recordemos que incluso Aislinn invitó meses atrás a su papá a conversar en su podcast titulado La Magia del Caos, espacio en el que ambos se mostraron transparentes y más unidos que nunca.