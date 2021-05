La condición que Gabriel Soto le puso a su hija Elissa para apoyarla en la actuación

Después de su colaboración en la serie de Netflix, 100 días para enamorarnos, Elissa Marie, hija mayor de Geraldine Bazán y Gabriel Soto, está lista para su gran debut en las telenovelas con Si nos dejan, historia en la que dará vida a Sofía hija del personaje que interpreta Marcus Ornellas. Su incursión en este formato televisivo donde sus papás son muy reconocidos llena de orgullo a Gabriel Soto quien ha estado apoyando a su hija en esta aventura. Sincero, el actor reveló recientemente, en una entrevista para People en Español, que solamente le puso una condición a su hija para cobijarla en esta decisión.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

El actor reconoció que está feliz de ver a su primogénita ver cristalizada una de sus metas: “Es un orgullo verla ahí. Como padre lo más importante para mí es apoyarla en sus sueños, en lo que ella quiera hacer en la vida”, reconoció. Soto se sinceró y comentó que antes de darle autorización a su hija de aceptar este personaje tuvieron una plática en la que él le puso una condición: “Yo hablé con ella y le dije: ‘Mientras no me bajes el nivel de la escuela evidentemente yo te voy a apoyar para que hagas este proyecto”. Gabriel admitió que además de cobijarla en su sueño de la actuación, quiere que tenga una preparación académica: “Para mí también, como padre, lo más importante es la educación”, explicó.

VER GALERÍA

Sobre cómo está cumpliendo Elissa en el colegio, el actor dijo: “Ahorita le ayudo entre comillas, el tema de estar haciendo las clases en línea. Hablamos con la escuela y la pudieron apoyar para que pudiera tomar sus clases en sus tiempos sin tener que perder el nivel académico. Mientras no haya clases presenciales, ella puede hacer sus clases a sus tiempos y puede ir a sus llamados, así que estoy muy contento”, comentó haciendo referencia a que, de alguna manera, la pandemia le permitió a su hija alcanzará su sueño en la actuación ya que puede compaginar perfectamente lo laboral con lo académico.

A futuro a Gabriel Soto le gustaría que su hija se enfocará en la escuela y esperara unos años para decidir si se dedicará a la actuación definitivamente: “Le dije: ‘Por lo menos termina la preparatoria, lo que es High School aquí en Estados Unidos', ya después puedes tomar tus decisiones de si quieres o no trabajar en lo que te guste o no te guste’. Evidentemente también el apoyo para que ella haga esto es para ver si realmente le gusta hacerlo, si realmente tiene también la sensibilidad para poder hacerlo, que creo que sí la tiene porque ya la he visto y la verdad es que, a pesar de que no ha estudiado y no ha tomado cursos de actuación, lo hace muy bien”, confesó el actor.

VER GALERÍA

Elissa, de acuerdo con la condición

A finales de 2019, Elissa ya había hablado con la prensa sobre esta condición que su papá le puso para apoyarla incondicionalmente: “La verdad sí (estoy nerviosa), también por la escuela, la verdad es que voy a intentar casi no faltar”, comentó. Sobre su papá puntualizó: “Me dijo que por él estaba bien, pero que estuviera bien con la escuela, que con que le encontrara una manera de ir y venir, entonces él me dijo: ‘Haz lo que a ti te guste, solo que, por favor, asegúrate que la escuela esté bien porque es muy importante'”, comentó en aquella entrevista la joven actriz.