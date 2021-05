'Que Dios la cuide', Talina Fernández revela el estado de su relación con su nieta Paula Levy

El amor que tiene Talina Fernández por sus nietos es inmenso, por tal motivo no se ha apartado de los hijos de Mariana Levy, a quienes ha brindado su apoyo incondicional en todo momento, en especial desde la lamentable partida de la actriz. Tal ha sido su apego por los jóvenes, que siempre ha tenido las puertas de su casa abiertas para ellos, situación que llevó a Paula, de 19 años, a vivir por unos meses con su abuelita, aunque finalmente tomó la decisión de irse. Tras ese complicado episodio del que ambas hablaron con total apertura frente a las cámaras, la también llamada Dama del Buen Decir ha revelado cuál es el estado actual de la relación que mantiene con su nieta, con quien trató de comunicarse recientemente.

Tan franca como siempre, Talina dio noticias de Paula, y del motivo tan especial por el que buscó mantenerse en contacto con ella estos días. Sin embargo, la conductora de televisión afirma que, hasta el momento, no ha tenido alguna contestación por parte de la joven. “Paula se fue a vivir con el novio a un lugar lejano en Baja California. Le escribí una carta a Mariana la fecha de su aniversario y se la mandé a Paula, no recibí respuesta, nada…”, explicó Fernández en entrevista con el programa televisivo Suelta la Sopa, refiriéndose a la conmovedora carta que le escribió a su fallecida hija, y la cual leyó al aire el pasado 29 de abril en la emisión matutina de la que forma parte, Sale el Sol, día en que se cumplieron 16 años del deceso de la famosa intérprete.

Con el corazón en la mano, Talina también expresó el inmenso cariño que tiene por Paula, a quien simplemente le desea lo mejor en esta etapa de su vida. “Que Dios la cuide…”, dijo de manera rotunda la también periodista, quien no pierde las esperanzas de que muy pronto ambas puedan retomar su convivencia. “Yo traté un año, pero ya no pude hacer nada y se fue, a lo mejor regresa, ojalá porque la sigo amando…”, aseguró. Recordemos que la Dama del Buen Decir ha sido muy transparente con los acontecimientos de su vida familiar, poniendo siempre en alto el amor y apego que tiene por sus nietos, con quienes ha sido protagonista de grandes momentos, los cuales ha compartido con el público que la sigue.

¿Por qué se fue Paula Levy de la casa de su abuela?

Fue en diciembre pasado cuando Paula Levy, a través de una transmisión en vivo en redes sociales, aseguró que su abuela Talina la había corrido de su casa, versiones que causaron revuelo y que días después la joven decidió aclarar. “Ni siquiera fue que mi abuela me haya corrido de su casa, para nada. No sé, mi abuela es una abuelita, ya tiene 76 años, está completamente en su rollo, totalmente, no tenía por qué hacerse responsable de mí, para nada, ya tendría que estar disfrutando su vejez completamente. Sí le agradezco porque (fueron) seis o siete meses que se hizo completamente responsable de mí, me puso casa, me puso comida, agua calientita, me apapachó, me compró ropa…”, explicó.

Del mismo modo, Talina abrió su corazón para hablar del tema por aquellos días, dando su versión de los hechos en entrevista con Mara Patricia Castañeda. “Paula se fue, se fue porque la regañé, porque había metido a su novio a mi casa, a las cuatro de la mañana, y había dejado la puerta de la calle abierta, por enésima vez. Entonces fui y la regañé y el novio estaba en el cuarto de Paula echado y le dije: ‘A este señor no me lo vuelves a traer’, yo enfurecida, porque ¿cómo me dejas la puerta de la calle abierta?’…”, reveló.

