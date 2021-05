Misterio resuelto: Ale Capetillo por fin revela qué hace en Madrid

Después de meses de incertidumbre, los seguidores de Ale Capetillo por fin conocieron el motivo por el cual la joven influencer se mudó a Madrid. “El día de hoy vengo con el video que más han solicitado”, comentó al inicio del clip que publicó en su canal de Youtube donde también ha compartido varios videos desde España donde vive desde enero pasado. La hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo explicó por qué tardó tanto tiempo en revelar qué estaba haciendo en la Madre Patria: “Como fue una decisión muy importante en mi vida, había mucha incertidumbre, entonces, necesitaba un poco de tiempo para asimilar las cosas”, comentó al principio del video.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Ale explicó que quiso esperar hasta que su familia, amigos y ella asimilaran el cambio. La joven recordó en qué momento de su vida se encontraba cuando decidió mudarse a España: “Yo siempre he tenido estas ganas de comerme al mundo, de salir y conocer más”. Reveló que el año pasado, ella y su hermana, decidieron dejar la casa de sus papás y se fueron a vivir juntas: “En noviembre a Ana Pau y a mí se nos ocurrió independizarnos (…) aunque nunca lo platicamos con ustedes, porque fue una estancia muy corta”. La influencer narró por qué duró poco este plan: “Yo la sentí a ella muchísimo más feliz de lo que yo estaba, como que yo no me sentía en paz, siempre tuve esta idea de que el día en que me independizara fuera un gran reto, no sé estaba muy inconforme”, explicó.

VER GALERÍA

La joven platicó que por esas fechas compró un boleto a Madrid porque, en enero visitaría a su mejor amiga en aquella ciudad. Según contó, por esos días estuvo muy cercana a su abuelita materna, doña Mari, quien constantemente le estuvo hablando de su país natal: “Tenía muy presente a España, no sé, lo tenía muy presente, hoy lo analizo y lo veo”. Fue entonces que decidió llamar a su amiga y comunicarle su decisión: “Un día, como a mediados de diciembre le marqué a mi mejor amiga y le dije: ‘Me quiero ir a España’ me dijo: ‘Órale, yo te ayudo a aplicar a trabajos’”, aunque Ale tenía planeado mudarse en agosto, el destino tenía otro plan para ella: “Un día me marca mi amiga y me dice: ‘Bueno, te van a entrevistar para tal trabajo, les gustó mucho tu CV’ (…) Tuve la entrevista y me dijeron: ‘Empezarías en enero’ y yo de ¿qué?”, contó recordando la emoción que le provocó.

Antes de aceptar la oferta de trabajo, Ale le comunicó a su familia la noticia, sobre todo a su hermana: “Obviamente le dije a Pau, no me cuestionó nada, me dijo: ¿Quieres irte a España?, ¡Vas!”. Tras la conversación con su hermana, la influencer se lo dijo al resto de la familia quien también la apoyaron de inmediato: “Tenía mucho miedo y cuando yo le decía a mi mamá: ‘Tengo miedo’, ella me decía: ‘Qué bueno que tienes miedo, porque eso significa que eres consciente de todo lo que va a conllevar esta decisión’”, narró. Continuó explicando: “Por primera vez sentí que fue una decisión que tomé sin depender de alguien más, de nada, más que de mí”. Sobre el lugar donde está trabajando dijo: “Estoy feliz trabajando en una marca de ropa, yo amo con todo mi ser la moda, yo estaba a punto de sacar mi marca de ropa y ahorita que estoy trabajando en esta marca que no tenía ni la menor idea de lo que estaba haciendo, porque hay tantas cosas detrás”.

VER GALERÍA

¿Qué ocurrirá con la escuela?

Sobre qué ocurrirá con su preparación académica, Ale comentó: “La respuesta de ¿qué hago aquí?, es, me vine a trabajar. Tuve que hacerle pausa a la universidad, voy a regresar a la universidad, si Dios quiere, en septiembre, pero aquí en España”. La influencer reconoció que está feliz con la decisión que tomó: “Nunca me esperé lo mucho que estoy aprendiendo, lo mucho que he crecido”, explicó. La joven fue más allá y reconoció que la mudanza le abrió los ojos en muchos sentidos: “En el momento en el que me fui, no sólo me despedí de mi familia, también de esa Ale de antes, porque siempre voy a ser esa Ale, pero constantemente como ser humano vas cambiando y vas creciendo, me despedí de una Ale que estaba acostumbrada a otras cosas, que veía la vida de otra forma”, comentó sincera.