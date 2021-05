Silvia Pinal sobre lo que sucede en su familia: 'No estoy contenta con eso, estoy muy disgustada'

Con la franqueza que la caracteriza, Silvia Pinal se ha referido a uno de los episodios familiares más difíciles, luego de que meses atrás su nieta Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, hiciera fuertes declaraciones sobre su abuelo, Enrique Guzmán. Ahora, la diva del cine mexicano ha expresado cómo se siente al respecto, abordando con mucho respeto y discreción esta situación, que además acaparó toda la atención mediática en días pasados, en los que por cierto ella se había mantenido al margen de hablar públicamente ante las cámaras. Sin embargo, la legendaria actriz sigue adelante, asumiendo una actitud positiva y dando muestra de su fortaleza, enteramente orgullosa de su papel de matriarca de una de las dinastías más reconocidas en el espectáculo mexicano.

A corazón abierto, Silvia conversó con Mara Patricia Castañeda, y tras hacer una retrospectiva con diversas anécdotas de su vida, llegó el momento de abordar el tema de su nieta, de lo que habló con toda puntualidad. “Yo no he leído lo que dice Frida Sofía, no lo he leído adrede porque yo no quiero ensuciarme con cosas falsas porque seguramente son cosas falsas. Enrique tiene sus cosas pero también por un lado vale, y por eso fue más difícil terminar…”, señaló la intérprete, quien siempre se ha caracterizado por la transparencia con la que se maneja a lo largo de sus entrevistas, como en esta ocasión ha ocurrido.

En otro instante, y al ser cuestionada sobre cómo ha platicado con su hija Alejandra al respecto, doña Silvia no dudó en manifestar su opinión, reconociendo la labor que emprendió la cantante en su faceta como mamá. “Yo no estoy contenta con eso, estoy muy disgustada y se me hace muy injusto, totalmente injusto, porque Alejandra les da lo que no les ha dado sus padres, o sea que eso no es justo. Alejandra les ha dado cariño, les ha dado respeto, les ha dado colegios, y ella no se mira para ver qué colegio me cuesta más barato, Alejandra ha sido buena madre…”, aseguró la estrella de 90 años. “No le doy consejos (a Alejandra), trato de que sepa que la quiero, que sepa que me gusta mucho lo que hace, pero hasta ahí…”, reiteró.

¿Ha visto a su nieta Frida Sofía?

Durante la charla, Silvia Pinal también reveló si ha logrado reunirse con Frida, a quien por cierto semanas atrás le dirigió un mensaje en el que le expresó su cariño. “A Frida no la veo porque Frida es más libre, vive mucho en Estados Unidos, le gusta mucho Estados Unidos el inglés y todo eso, y a mí me encanta, qué bueno que lo viva porque es una puerta que se le abre muy importante para ella...”, aseguró la actriz, tratando de ser muy reservada al hablar de su nieta, per mostrándose feliz por los logros de la joven.

Finalmente, Silvia hizo un balance de su vida, feliz de los sueños que ha podido consolidar en todo este tiempo no solo profesionales, sino también personales, en específico de su rol como mamá, lo cual le ha otorgado grandes satisfacciones. “Yo creo que lo he hecho bien, he trabajado mucho, he hecho cosas muy buenas… a mis hijas más o menos creo que les he enseñado algo que les ha hecho bien, que no les ha molestado para nada, y ahí están, llenas de lujos…”, dijo de manera muy simpática, dando muestra de su característico sentido del humor. Por ahora, se mantiene muy activa, pues asegura que tampoco ha dejado de trabajar, algo que la llena de gran motivación, según confesó en este revelador encuentro.

