Alejandro Fernández presume su faceta más tierna con nuevas imágenes al lado de su nieta

Este 10 de mayo ha sido muy especial para los Fernández, por primera ocasión, la familia celebró esta fecha con Cayetana, la integrante más joven del clan. La presencia de la bebita en el festejo del Día de las Madres sacó el lado más tierno de todos los asistentes, incluido su abuelo, Alejandro Fernández, quien fue el encargado de publicar en sus redes sociales las instantáneas más lindas con la pequeña. Encantado con esta nueva faceta, el cantante quiso hacerles un homenaje a las mamás de su casa con en un post en el que, además de fotos del pasado al lado de su mamá, doña Cuquita, por primera ocasión, celebró a su hija Camila quien, en abril pasado, debutó como mamá con la llegada de Cayetana quien tiene encantados.

A través de su cuenta de Instagram, El Potrillo compartió un álbum para el que eligió como portada una entrañable foto en la que aparece cargando a Cayetana mientras le da un tierno beso en la frente, además de este gesto, destaca también la presencia de doña Cuquita, mamá del cantante, quien aparece viendo a su hijo en su faceta más tierna, la de abuelo: “Que no vuelva a pasar un día sin que les recuerden que nunca hubo, ni habrá, nadie más importante que ustedes en nuestras vidas”, escribió el intérprete como descripción de esta publicación. Alejandro continuó dedicándole unas palabras a las mamás de su vida: “Que Dios las cuide y las bendiga y a nosotros con su presencia durante muchos años más. Te amo mi Cuquis hermosa. Te amo Camila”, posteó al lado del hashtag #FelizDíaDeLasMadres.

En este álbum Alejandro incluyó una especial instantánea en la que aparece su mamá, doña Cuquita, sosteniendo entre sus brazos a Cayetana, su bisnieta. Según reveló hace unos meses Camila en entrevista con el programa Ventaneando, su abuelita Cuquita la estuvo apoyando mucho durante su embarazo, sobre todo durante los meses en los que estuvo lidiando con complicaciones que la mantuvieron en reposo absoluto: “Ella me decía, cuídate porque yo así perdí a muchos bebés, pobre de ella también la entendí en esos momentos de impotencia de tratar de luchar por una vida y por la tuya al mismo tiempo”, contó Camila en aquella conversación.

En este festejo de los Fernández a las mamás no podía faltar América Guinart, mamá de los hijos mayores de El Potrillo quien también echó mano de las redes sociales para compartir una especial foto al lado de su nieta. La tapatía posó para una imagen en la que reunió a su mamá, doña Amelia, a su hija Camila y a su nieta: “Cuatro generaciones”, escribió sobre la imagen que rápidamente se viralizó. Hace unos días, Camila Fernández reconoció que ha sido su mamá quien la ha apoyado al máximo en la maternidad: “Me ha aconsejado todo eh, ella es un ángel de Dios aquí en la tierra y la he visto casi todos los días, me ha ayudado en todo. Le canta muchísimo mi mamá, me dice qué cantarle, me aconseja también de bañarla, los pañales, ella ha sido mi maestra”, comentó Camila al programa comandado por Pati Chapoy la semana pasada.

‘El Potrillo’, un abuelo entregado a su papel

Aunque admitió en entrevista con Joaquín López-Dóriga que había sido muy difícil para él asimilar la noticia de que su hija Camila se convertiría en mamá, todo ese sentimiento se convirtió en amor en cuanto tuvo a Cayetana por primera vez en sus brazos. Ahora, El Potrillo es el más feliz en esta faceta, tal como lo contó su hija en Ventaneando: “Ayer los vimos a los dos y felices, le cantaron los dos y yo lloré de la felicidad, estuvo increíble. Me encanta como mi papá es el más feliz del mundo con Cayetana, la ama”. Hace unos días, El Potrillo compartió por primera ocasión una foto al lado de su nieta, una publicación que acompañó de una tierna declaración de amor: “La dueña de todas las serenatas que me quedan por dar”, se lee en su feed.