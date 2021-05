El Güero Castro se sincera y cuenta qué sintió cuando Angélica Rivera comenzó a salir con Peña Nieto

Para muchos es sorprendente la excelente relación que tienen Angelica Rivera y José Alberto Castro quienes tras su divorcio han conservado una linda amistad por el bien de sus tres hijas, Sofía, Fernanda y Regina, quienes son la prioridad de ambos. Como pocas veces, el productor de televisión concedió una entrevista a Jorge Van Ranking, para la sección Ponle la cola al Burro, del programa Hoy, en la que habló cómo nunca de la madre de sus hijas, recordó dónde la conoció y cómo comenzó su historia de amor, hasta de lo que sintió cuando su exesposa comenzó a salir con Enrique Peña Nieto, con quien estuvo casada más de una década.

El productor abrió su corazón y recordó que fue en Acapulco donde vio por primera ocasión a Angélica quien, en ese momento, trabajaba con su sobrino, Cristian Castro en una telenovela: “La conocí en el Baby O, estaba Cristian con ellas sentadas, yo realmente no llegué a saludarla, nada más la vi, pero hablé con Cristian, ella estaba en Mi pequeña soledad, en la novela, de ahí nos empezamos a tratar. Un día la invité a salir, la invitaba a salir ya más seguido, hasta que un día le dije: ‘Oye, ¿por qué no somos novios?”, narró el productor. El noviazgo entre El Güero Castro y La Gaviota tuvo una duración de 14 años, tiempo en el que se convirtieron en papás de sus dos hijas mayores: “Ahí nacieron mis dos primeras hijas y luego nos casamos y nació Regina”.

El productor se sinceró y le confesó a El Burro por qué decidieron casarse después de tantos años de vivir en unión libre: “La realidad es que era una ilusión de ella, yo nunca creí en el matrimonio, para mí era más fuerte el compromiso de palabra de quiero estar contigo toda la vida”, aunque tenían una buena relación, tras el matrimonio las cosas cambiaron: “Casados, dos años (duramos)”. La pareja se separó en los mejores términos, situación que propició que ambos comenzaran a rehacer su vida con otras parejas; en ese sentido, El Burro lo cuestionó sobre qué sintió cuando su exesposa comenzó a salir con Enrique Peña Nieto: “Cuando ves que la otra parte, que es responsable de la vida de tus hijos está tranquila y está bien, es lo mejor que puede pasar, entonces, el hecho de yo verla bien a ella, a mí me daba tranquilidad”, explicó.

El productor se dijo muy agradecido con el ex Presidente de la República por haber hecho sentir a sus hijas parte de su familia y por cuidarlas y protegerlas durante el tiempo en el que estuvo casado con Angélica: “Sí tuve el gusto de conocerlo. Siempre lo he dicho, le voy a agradecer el hecho de cómo trató a mis hijas, nunca hizo una diferencia, para mí eso era lo importante, nunca hizo una diferencia entre mis hijas y sus hijos”, comentó satisfecho. El productor también se animó a reconocer cómo se sentía cuando, durante el sexenio de Peña Nieta, su familia fue objeto de críticas, sobre todo sus hijas que, en aquel entonces eran menores de edad: “Sí me enojaba, hay gente con muy poco criterio, gente que no se midió en muchas de sus expresiones, de sus formas o de sus ataques y creo que no fueron justos”, dijo.

Su amistad con Angélica Rivera

Mientras disfruta de su soltería: “Ahorita no”, contestó cuando le preguntaron si tenía novia, El Güero Castro atraviesa por una muy buena temporada profesional, pues se encuentra a punto de estrenar La Desalmada: “Me siento en una etapa de mi vida muy productiva”. Además del trabajo, el productor se refugia en su faceta más familiar al lado de sus hijas y de su ex pues han sido varias las ocasiones que, cuando visita a su hija Regina en Miami, lo vemos comiendo o de paseo con Angélica Rivera, su exesposa a quien, al inicio de la entrevista con El Burro dijo: “La quiero mucho”, haciendo evidente la buena relación que tienen.