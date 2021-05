Chantal Andere y el emotivo mensaje de cumpleaños a su hijo Sebastián por sus 7 años

Una de las fechas más importantes para Chantal Andere y su esposo, Enrique Rivero Lake, es el 7 de mayo, pues este día celebran por todo lo alto el cumpleaños de su pequeño Sebastián, quien ha cumplido 7 años. Por tal motivo, los orgullosos papás le dedicaron a su hijo lindas felicitaciones, mismas que vinieron acompañadas de un íntimo festejo en casa con algunos globos, según los vistazos que compartió la actriz a través de sus redes sociales. Lo cierto es que el tiempo ha pasado muy rápido, basta con recordar la ocasión en que meses después de su nacimiento, la pareja presentó al niño en exclusiva para las páginas de ¡HOLA!, un instante tan emotivo, que hoy forma parte de los lindos recuerdos familiares.

Para no perder la tradición, Chantal dedicó a su hijo un profundo mensaje, en el que no solo reiteró el infinito amor que le tiene, sino también lo significativo que ha sido para ella tener la dicha de verlo crecer, un sueño que ha cumplido de la mano de su esposo Enrique. “Hoy hace 7 años llegó a nuestra vida mi niño Sebastián. Un niño muy deseado y que vino a completar la increíble y maravillosa familia que tengo…”, escribió la intérprete en las primeras líneas, para luego de destacar parte de los rasgos y cualidades que distinguen la personalidad del pequeñito. “Un niño inteligente, sensible, corajudo, alegre y sumamente lindo…”, agregó la feliz mamá en sus redes sociales, espacio en el que sus fanáticos también se unieron a este festejo virtual.

Para Chantal, celebrar un año más de vida de Sebastián también es motivo de agradecimiento, algo que no pudo olvidar en la emotiva dedicatoria, que además acompañó con un álbum de fotos, en las que se observa a su hijo de bebé, así como otra imagen en la que se aprecia lo mucho que el niño ha crecido. “No puedo decir más que gracias a Dios y a la Virgen de Guadalupe y a la vida por este regalo que me hace ser mejor cada día. No pierdas nunca la maravillosa forma de ser que tienes mi Kanoo. Te adoro como no te imaginas…”, agregó en su publicación. “Gracias por hacernos tan felices segundo a segundo mi amor. @enriverolake (nuestro milagro)”, finalizó.

Por supuesto, Enrique Rivero tampoco dejó pasar la oportunidad para felicitar a su hijo, mostrando en sus redes sociales una foto del arreglo con globos que recibió como sorpresa Sebastián en casa, quien al parecer también es fan de Baby Yoda. “Felicidades a mi hijo Sebastián por estos 7 años. Feliz cumpleaños”, agregó el papá, que junto a su amada Chantal hacen todo para consentir al pequeñito, que también tiene predilección por los super héroes.

Los famosos celebran a Sebastián

Tras hacer pública su dedicatoria, Chantal recibió los lindos mensajes de sus amigos cercanos, quienes se unieron a esta celebración virtual como suele ocurrir cada año. “Feliz cumpleaños a ese hermoso”, escribió Odalys Ramírez. Del mismo modo, lo hicieron Anahí y Paty Manterola, quienes enviaron varios emojis de corazón en los comentarios. “Ay qué es esa cosa hermosa”, dijo Ana Brenda Contreras, mientras que Consuelo Duval agregó: “¡Felicidades, Sebastián! Te amo Chanita”.

