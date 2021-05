Visiblemente conmovido, Toño Mauri cobijó a su hija Carla en su boda religiosa

Esta mañana, la familia de Carla Alemán y Toño Mauri escribió uno de los capítulos más especiales de su historia durante la realización de la boda religiosa de su hija Carla Mauri, quien unió su vida en matrimonio con Pablo Fernández. En una íntima boda realizada en Miami, los novios se juraron amor eterno en una emotiva ceremonia en la que, sin duda, el invitado más especial fue el actor quien, luego de 8 meses en el hospital y un doble trasplante de corazón, hoy pudo cumplir el sueño de entregar a su hija en el altar uno de los instantes más especiales de la boda. El actor estuvo en la primera fila de la iglesia acompañado de su esposa Carla Alemán y de su hijo Antonio Mauri.

La misa comenzó con un mensaje de agradecimiento que el sacerdote hizo a Toño Mauri: “De forma especial, poder tener a Toño, esto es una victoria. Quiero darle la bienvenida a Toño a Carla, quiero llegar hasta Sevilla y Madrid, a través de las cámaras, me imagino que nos están viendo”, comentó haciendo referencia a los padres del novio que presenciaron la ceremonia, vía Zoom, desde España. En varios momentos, el párroco hizo mención del milagro que ha representado para la familia la recuperación de Toño quien tras su salida del hospital le confesó que su fe en Dios fue de donde tomó las fuerzas para salir adelante. Con esa misma fe el actor participó en la misma de su hija a quien respaldó durante el momento de la bendición a los novios.

Tras ser declarados marido y mujer, Carla y Pablo se fundieron en un tierno abrazo con Toño Mauri, sin duda, fue este, uno de los momentos más entrañables de la boda, pues la emoción se hizo evidente incluso en Carla Alemán quien también se sumó al abrazo. Durante la misa, el párroco resaltó durante varias ocasiones en la misma lo especial que era para la novia tener a su papá en la primera fila, luego del difícil camino médico por el que atravesó Toño: “Ver a Carlita con Toño, para mí, fue como decir: ‘Se le cumplió el sueño’. En primer lugar, a Carla, pero también a su papá a Toño y si me permiten, se está cumpliendo un sueño más grande, porque también para Dios, este es el día en el que se cumple el sueño de verlos a ustedes dos unidos en matrimonio”, comentó el sacerdote durante el sermón.

Durante la ceremonia, Toño Mauri estuvo acompañado de su inseparable esposa, Carla Alemán quien estuvo muy al pendiente de él durante la misma, lo ayudó a caminar cuando fue requerido frente al altar y, en una parte de la ceremonia, pidió un cojín para que pudiera sentarse con mayor comodidad. En una entrevista para El Gordo y La Flaca, en febrero pasado, el actor reconoció que fue fundamental para su recuperación el amor y los cuidados que su esposa le brindó durante los 8 meses que permaneció en el hospital: “Mi esposa hermosa, que es un ángel, una reina, me fui diciendo durante esos casi cuatro meses, las tres veces que les dijeron que no iba a pasar la noche”, comentó en aquella entrevista.

Todos cuidaron a Toño

La íntima boda se realizó bajo las reglas de la nueva normalidad tal como lo explicó el padre al inicio de la ceremonia cuando pidió a los asistentes no quitarse el cubrebocas, siendo los únicos que no portaban este accesorio, los novios y Toño Mauri, a quien vimos en todo momento muy sonriente. Además del uso de la mascarilla, Carla Mauri y Pablo Fernández decidieron que su enlace religioso sería muy íntimo y solamente convocaron poca gente en la iglesia donde vimos menos de 30 personas. Para no dejar fuera al resto de la familia y amigos que querían ser parte de esta celebración los novios contaron con la presencia virtual de más de 150 invitados vía Zoom quienes disfrutaron a distancia de este emotivo enlace, entre los que destacaron Pepe Bastón, Lorenzo Lazo y Rafael Herrerías.