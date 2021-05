A corazón abierto, Camila Sodi comparte detalles de cómo fue el nacimiento de sus hijos

A la par de ser una de las actrices más exitosas del momento, Camila Sodi disfruta de su faceta como mamá, brindando todo el cariño y cuidados a sus pequeños, Fiona y Jerónimo, a quienes procreó durante su relación con Diego Luna, del que se separó hace ya siete años. Ahora, en una profunda plática con Aislinn Derbez para su podcast La Magia del Caos, la intérprete ha hablado a corazón abierto de este importante rol en su vida, y como con el paso del tiempo cambió su idea sobre la maternidad, una etapa que sin duda le ha otorgado valiosos aprendizajes y que vino acompañada de episodios que la marcaron para siempre, como el hecho de haber dado la bienvenida a sus dos hijos a través de parto natural.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Con toda franqueza, la protagonista de la cinta El Exorcismo de Carmen Farías, opinó sobre este episodio, sin olvidar reconocer que antes de la llegada de sus pequeños, el hecho de ser madre parecía algo lejano. “Como todo en la vida, todo tiene sus pros y sus contras, y yo creo que lo único que es clave cuando tienes hijos es de dónde llegan, y cuando llegan del amor es todo, esa es la base para todo…Yo decía que nunca quería tener hijos… nunca era muy niñera… y una vez que eres mamá te vuelves mamá de todos los niños…”, aseguró la actriz.

Al hablar de este instante, Camila también recodó cómo fueron sus primeros meses de embarazo, algo que si bien disfrutó al máximo, tampoco fue sencillo, pues a lo largo de este periodo tuvo algunos inconvenientes de salud. “Me fui a vivir a Tepoztlán, luego me fui a vivir a Los Ángeles, quería como hacer nidito, dejé de trabajar. Yo era feliz con mi panzota y comiendo, la gocé mucho. No me gustó estar embarazada, me dio anemia las dos veces, como que la padecí muchísimo…”, reveló la estrella, quien suele ser muy hermética en torno a los aspectos ligados a su vida privada, como lo ha dejado ver en más de una ocasión frente a las cámaras. “El segundo postparto lo pasé fuertísimo, así de depresión postparto máximo, el primero me fue muy bien…”.

VER GALERÍA

En confidencia con su amiga Aislinn, la también actriz de Luis Miguel, La Serie, incluso reveló cómo se dio la llegada de Fiona y Jerónimo al mundo, un suceso que dejó en ella un sentimiento de empoderamiento, del que ha hablado con mucho orgullo a lo largo de la plática, en la que se mostró sin ningún filtro. “Los dos partos fueron naturales, eso me dio como un súper ‘power’ así de: ‘Yo soy superchica, no hay nada que no pueda hacer después de esto’, entonces eso me hizo sentir (empoderada)… A parte mi hijo, el primero, fueron 22 horas (de parto) … la segunda, 23 (horas de parto), una más. Sin epidural, sin aspirina, ni nada…”, confesó.

¿Por qué no muestra a sus hijos?

Es común que en redes sociales varios famosos compartan fotografías de su familia. Sin embargo, Camila ha preferido mantener a sus hijos al margen de ojo público, pues tiene razones muy firmes para cumplir al pie de la letra con esta importante regla. “Mis hijos porque no son figuras públicas, o por lo menos ellos no han expresado la inquietud, gracias a Dios, y porque vivo en un país que está horrible en cuestiones de violencia, porque ya me pasó algo a mi familia y porque no quiero jamás que le pase algo a mis hijos y los protejo mucho. Entonces todo el tiempo (me dicen): ‘¿Por qué no pones a tus hijos?’. Y yo: ‘Por suerte, amigos, por suerte’…”, apuntó.

VER GALERÍA