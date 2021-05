María Levy y su cariñoso reencuentro con su ‘Babi’, Talina Fernández Después de un mes de no verse, la primogénita de Mariana Levy regresó a la Ciudad de México para reunirse con su abuela

Tras un mes de intenso trabajo fuera de la Ciudad de México a su regreso, María Levy tenía muy claro a qué lugar haría su primera visita: la casa de su abuela Talina Fernández. Emocionada de poder disfrutar de la compañía de la conductora de Sale el Sol con quien compartió varias imágenes en sus historias de Instagram donde, últimamente ha estado difundiendo su mensaje de aceptación. Hace apenas unos días la joven concedió una sincera entrevista a Ventaneando en la que habló como nunca de su lucha contra varios trastornos alimenticios. En esa conversación recordó a su mamá a 16 años de su partida: “¿Cuál es la mejor manera de honrar a mi mamá? Pues seguir creciendo, y buscar mi paz interior, rodearme de amor y mucha alegría”, dijo.

María estaba ansiosa por regresar a la ciudad para reencontrarse con su Babi, como le dice de cariño a Talina Fernández, con quien tiene una relación increíble; recordemos que fue la presentadora quien la adoptó legalmente luego de la inesperada muerte de su hija. Mientras sus nietos menores, Paula y Emilio se quedaron con su papá, José María Fernández, María se quedó bajo su cuidado, razón por la que son muy unidas: “Lo que más extrañé. Más de un mes sin verte. Te amo muchisimo @Talinafernandezoficial”, escribió la fotógrafa sobre una de sus historias en la que aparece feliz al lado de su abuela de quien no se ha despegado desde su regreso.

También a través de este medio, ayer, la joven compartió un clip donde vemos a Talina realizándose una manicure: “Día de consentimiento máximo a mi más amada guapichimi Talina Fernández”, escribió María sobre este video donde vemos a la conductora voltear feliz a la lente de su talentosa nieta. Hace unas horas, la fotógrafa compartió una selfie al lado de la conductora que acompañó de la frase: “Mi mejor amiga”. Antes de su viaje a la playa, María protagonizó un video con su abuela en Youtube donde dieron muestra de su complicidad: “Estoy muy orgullosa de ser la abuela de María, que es una fotógrafa extraordinaria, que tiene una vida espiritual muy importante, que está buscando todos los días cómo ser mejor ser humano, y lo está logrando. Gracias, amor”, comentó la conductora.

El deseo de Talina Fernández y María Levy

En este clip, Talina Fernández y María Levy conversaron sobre qué le pedirían ambas a un genio si se les pudiera conceder un deseo: “Si llegara un genio y me cumpliera tres deseos… el primero, que mis hijos, incluyendo a María a quien adopté, fueran felices y estuvieran logrados. El segundo, que apareciera un buen hombre de mi edad, con la vista medio nublada… y que quisiera ser mi novio. No marido, no le vuelvo a firmar a nadie… nomás lo quiero para ir al cine, un compañero, un camarada”, comentó la presentadora quien añadió: “Que tenga yo salud, para seguir trabajando en la tele hasta que tenga 122 años”.

Por su parte, María reveló: “Yo nada más pediría dos. El primero, que se sanara el corazón de todas las personas del mundo, y el segundo, es paz para todas las personas”, comentó, mientras Talina la interrumpió: “Ella es más generosa que yo”, dijo mientras María decía: “Lo aprendí de ti”. En este clip, La Dama del buen decir admitió: “Ella es la razón por la que yo no me morí cuando se murió mi hija Mariana, porque yo tenía que cuidar a María López Levy, que tenía nueve años”, comentó mientras María la abrazaba amorosamente.