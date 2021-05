En brazos de su mamá, Cayetana, nieta de ‘El Potrillo’, debuta en la televisión

Con un mes de edad Cayetana, hija de Camila Fernández y Francisco Barba realizó esta tarde su primera aparición en televisión abierta. Después de que la hija de El Potrillo y, su esposo, eligieran las páginas de ¡HOLA! para, en exclusiva, presentar a su bebé, ahora la niña realizó su debut televisivo durante una entrevista, vía Zoom, que su mamá sostuvo con el programa Ventaneando. En esta sincera charla, la cantante habló de sus primeras semanas como mamá y confesó que en esta dulce etapa ha contado con el apoyo incondicional de su marido y de su mamá, América Guinart, quien le ha dado los mejores consejos sobre maternidad, además de ayudarla con la bebé tras la operación de vesícula a la que se sometió tras dar a luz.

Más guapa que nunca, Camila Fernández apareció a cuadro con su bebé a quien vimos muy coqueta con vestidito azul y una diadema blanca: “Estoy en las nubes”, reconoció la joven cantante quien aseguró que su bebé es muy bien portada y que tras las complicaciones que sufrió durante el embarazo, ahora que Cayetana nació, su realidad es completamente diferente: “La verdad es que como sí he sufrido mucho dolor y muchas desveladas y toda la onda ahorita estoy en Disneylandia, súper bien. Después de que me operaron de la vesícula, la niña, la hernia y no sé qué, la verdad no me quejo”. En ese sentido, Camila aprovechó para agradecer a Francisco Barba por su entrega y por colaborar en todo lo relacionado con la bebé: “Es el mejor papá”, dijo.

Camila reconoció que debido a la operación a la que se sometió tras el nacimiento de su bebé, fue Francisco el que se encargó de ocuparse de la pequeña: “Como me quitaron la vesícula, no podía ni respirar, me dolía, estaba horrible, entonces como no podía ni sentarme, imagínate, del dolor, mi esposo fue el que empezó a practicar cómo cambiar los pañales, todo, todo”. En esta aventura, la cantante también ha contado con la colaboración de su mamá, América Guinart quien está encantada con su papel de abuela: “Me ha aconsejado todo eh, ella es un ángel de Dios aquí en la tierra y la he visto casi todos los días, me ha ayudado en todo”.

De hecho, la cantante reconoció que los mejores tips de maternidad se los ha dado, precisamente, su mamá: “Me aconseja en darle pecho, también en buscarle con la fórmula, porque esta niña como ve come mucho, entonces, me ha dicho muchas cosas muy buenas, le canta muchísimo mi mamá, me dice qué cantarle, me aconseja también de bañarla, los pañales, ella ha sido mi maestra”. Pero América no es la única que está encantada con su papel de abuela, El Potrillo no se queda atrás: “Ayer los vimos a los dos y felices, le cantaron los dos y yo lloré de la felicidad, estuvo increíble. Me encanta como mi papá es el más feliz del mundo con Cayetana, la ama”, confesó la feliz mamá.

Su hermano, listo para ser papá

Camila también habló del efecto que ha provocado su pequeña en la familia, pues su ternura ha provocado que su tío, Alejandro Fernández Jr quiera experimentar la experiencia de la paternidad: “¡Claro! Ya casi, este año ya es la boda y les urge, me dicen: ‘Es que ya queremos un bebé’ y yo les digo: “¡Sí!, es lo menor”, comentó divertida. Apenas la semana pasada el cantante y su prometida, Alexia Hernández compartieron la primera imagen al lado de Cayetana, una foto en la que aparecen cargándola. El año pasado, Alex Fernández confesó en entrevista para El Gordo y la Flaca que tiene ganas de ser papá joven y que en cuanto se case con su novia buscarán al bebé. Por su parte, Alexia confesó a Ventaneando que planean tener tres hijos.