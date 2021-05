¿Qué dijo Renata Notni al ser cuestionada sobre Diego Boneta?

Para Renata Notni han sido meses de grandes gratificaciones, no solo por los éxitos que sigue sumando en el terreno profesional, pues en el plano personal todo parece marchar sobre ruedas. Así lo reveló la intérprete durante un reciente encuentro con la prensa, en el que no pudo escapar a los cuestionamientos en torno a su vida sentimental y a lo que ocurre entre ella y Diego Boneta, un aspecto en el que se ha mostrado enteramente reservada, aunque dando algunos destellos de la enorme felicidad que este instante invade su corazón. Recordemos que semanas atrás, los actores fueron vistos de paso por el Aeropuerto de la Ciudad de México, y posteriormente dieron pistas de las vacaciones que habrían pasado juntos por el Pacífico mexicano, aunque siendo muy discretos en todo momento.

Con la amabilidad que la distingue, Renata se tomó un tiempo para conversar con algunos reporteros, sin poder evitar la pregunta ligada a su notable cercanía con Boneta, y a ese sonado noviazgo que se dice, va de maravilla. "¿Podemos saber algo al respecto?", preguntó uno de los periodistas durante el encuentro, dando pie a la sincera respuesta de la actriz. “Con mi vida privada estoy feliz de la vida, es todo (lo que diré)… Feliz con todo lo que está pasando en mi vida…”, aseguró sin ahondar en detalles, aunque desviando la plática a los aspectos relacionados con el trabajo. “En cuestión profesional igual, feliz…”, explicó la estrella en declaraciones retomadas por el programa televisivo Sale El Sol, durante un evento en el que hizo acto de presencia.

Ante la insistencia de la prensa por obtener declaraciones sobre su vida amorosa, Renata mantuvo firme su postura, incluso cuando algunos periodistas la felicitaron ante las cámaras y los micrófonos por su romance con el protagonista de Luis Miguel, La Serie, quien de igual manera se ha mostrado hermético cada que ha sido cuestionado al respecto. “Hay que platicar de todo lo profesional que estamos haciendo, que es enorme y es increíble y super dedicada a eso ahorita prefiero enfocarme a este tema…”, explicó la actriz, quien es considerada una de las mujeres más guapas en el espectáculo. “Se ven muy bonitos juntos”, se escucha decir a una reportera, a lo que Notni solo respondió: “Muchas gracias, muchas gracias”.

Y aunque por ahora los detalles de lo que ocurre entre Renata y Diego sigue siendo un misterio, los fanáticos en redes sociales no les han perdido la pista, celebrando esta nueva etapa entre ambos y la cual sigue acaparando toda la atención. Eso sí, la intérprete de El Dragón se encuentra enteramente motivada, orgullosa de cada uno de los logros que ha podido consolidar con el paso del tiempo. “Creo que he ido a paso lento pero seguro, haciendo de todo tipo de personajes, y ahorita feliz, enfocadísima en mi carrera. A parte de El Dragón estrenamos una serie ahorita en septiembre que se llama La venganza de las Juanas, la cual también me tiene feliz de la vida y preparando nuevos proyectos también…”, dijo en otro momento para Ventaneando.

Las primeras pistas del romance

Hace ya varios meses que surgieron las primeras versiones del noviazgo entre Renata Notni y Diego Boneta, mismo que cobró fuerza luego de que ambos fueran captados de paso por el Aeropuerto de la Ciudad de México, en donde no escaparon de la lente de los periodistas. “¿Viajas con Renata?”, le preguntaron al actor, quien tajante respondió: “Saben que de mi vida privada la verdad no me gusta hablar…”, expresó, apenas a inicios de abril, y poco antes del estreno de la segunda temporada de Luis Miguel, La Serie.

