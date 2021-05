Carlos Ferro desmiente roces con uno de sus compañeros actores

Rumbo al gran final de Fuego Ardiente, un proyecto que le llegó a Carlos Ferro en medio de la pandemia, el actor negó tener algún tipo de conflicto con el villano de la historia, Kuno Becker. Luego de que hace unos días una revista de circulación nacional publicara, en su portada, la supuesta identidad del histrión que acudió al programa de Yordi Rosado en estado inconveniente, señalando a Becker, su compañero de reparto, le mostró su apoyo. A través de varias historias en Instagram el galán de la telenovela se burló de lo escrito en la publicación donde también revelaron que, supuestamente, el villano y el protagonista habían estado involucrados en un altercado.

Entre risas, Carlos Ferro se pronunció en redes sociales sobre la presunta pelea que habría tenido con el villano de la historia con quien, según se dijo, habían estado a punto de los golpes. En varias historias que Kuno Becker y Carlos compartieron en redes, se les ve muy cómplices grabando y haciendo bromas sobre lo publicado. En uno de los clips se ven a los actores en una escena con Fernando Ciangherotti quien, de acuerdo con la publicación ya no tenía llamados debido a que su personaje había muerto en la historia, información que desmintieron mostrando que Fernando, quien da vida a Dante Ferrer, todavía forma parte de la telenovela, pues siguen grabando juntos los últimos capítulos de esta historia. En el video aparece Carlos bromeando con la presencia del actor: “Pero si tú ya no vienes. Es un holograma”, se le escucha decir a Ferro quien después le dice a Kuno: "¿Qué nos llevamos mal?".

En otra historia, Carlos Ferro se muestra muy cómplice con Kuno y hablan de su supuesta enemistad y de la pelea que, según el galán de Fuego Ardiente, formaba parte del guion: “Fue el día que estábamos grabando”, puntualiza el protagonista. Esta no es la primera vez que Carlos Ferro sale en defensa de su compañero Kuno Becker; hace unos meses, cuando el villano estuvo involucrado en una polémica por una parodia que realizó en Tik Tok, su compañero de trabajo le mostró su apoyo incondicional frente a las cámaras: “Faltarle el respeto a nadie, ahí sí meto las manos al fuego por Kuno, fue un momento divertido, fue pasar un momento agradable, hay gente que le pareció chistoso, hay gente que no”, comentó Carlos en entrevista con varios medios de comunicación a la salida de Televisa.

¿Qué dice Kuno sobre este tema?

Carlos no fue el único que desmintió esta información, en entrevista con el programa Hoy Kuno Becker explicó: “No he ido al programa, yo no fui a su programa, es una revista que siempre ha dicho mentiras, todo el mundo lo sabe, no soy el primero, no voy a ser el último, entonces, tiene cero credibilidad, no”. Sobre los supuestos roces con su compañero Carlos Ferro, comentó: “Dañan, hieren, tu imagen, lo que sea. No te puedo decir que me da coraje, porque me da risa, porque a la verdad nadie le gana. Es increíble que inventen de esa manera temeraria, tan cínica”, explicó Kuno quien en la telenovela da vida a Joaquín Ferrer, alias El Halcón.

Quien también salió en defensa de Kuno fue Carlos Moreno, productor de esta telenovela quien aprovechó la presencia de las cámaras del matutino para poner punto final los rumores que rodean al villano de su historia: “Tengo que desmentir eso completamente, Kuno ha sido un gran compañero, un muchacho muy profesional que no ha llegado ni un minuto tarde, ni en estado inconveniente, nunca, a ninguna grabación”, dijo el productor de Fuego Ardiente quien se encuentra en la recta final de sus grabaciones.