Yordi Rosado aclara rumores sobre su entrevista más polémica

Hace unas semanas Yordi Rosado cambió los papeles con Carlos Alazraki y protagonizó una charla donde el periodista le preguntó '¿cuál fue su entrevista más difícil?', sin decir nombres, el conductor contó que fue en una ocasión en la que su entrevistado llegó en estado inconveniente, razón por la que ese material no pudo utilizarse. Esta revelación causó revuelo entre los medios de comunicación que han estado especulando con varios nombres, el último, el del actor Kuno Becker. Esta semana una publicación de circulación nacional aseguró que supuestamente fue el villano de Fuego Ardiente a quien se refería el exconductor de Otro Rollo, información que ya fue desmentida por Yordi.

A través de un video en su perfil de Instagram, Yordi Rosado puso punto final a este rumor y se mostró muy apenado con Kuno: “Yo comenté, tontamente, de un invitado que en algún momento llegó en estado inconveniente a mi departamento donde estábamos grabando las entrevistas y que al final, como estaba en ese estado, no salió la entrevista nunca y no funcionó. Por supuesto no dije el nombre de esta persona, ¿por qué?, porque yo considero que, si cualquier persona va contigo y te da su tiempo, te regala su tiempo, te da su profesionalismo, lo mínimo que le mereces es darle respeto y cuidado”, comentó en la primera parte del clip al que ya reaccionó Kuno Becker.

Yordi continuó: “Los medios empezaron a especular quién podría ser esa persona y dijeron varios nombres, que ya ni quiero repetir para ya no hacer más chisme, pero, sí el que me preocupa mucho es el de Kuno Becker porque es el que más reciente y una revista dice: 'Ya sabemos quién es' y yo dije, '¿cómo supieron si yo jamás he mencionado a nadie?' y mencionan a Kuno. La verdad es mala onda con Kuno porque no, Kuno no fue, ¿por qué?, porque Kuno Becker ni siquiera ha ido a mi departamento, ni hemos hecho la entrevista, al contrario, tenemos fecha de entrevista, es muy amigo mío y lo quiero mucho, siempre he tenido con él profesionalismo, buen trabajo, la mejor de las vibras”, detalló. El conductor confesó que Kuno ha estado en su lista de entrevistas que quiere realizar; sin embargo, la apretada agenda del actor no lo ha permitido: “Tan es mentira que a Kuno no lo he podido entrevistar para mi canal todavía”, dijo Yordi.

La reacción de Kuno Becker

Tras la aclaración de Yordi, Kuno Becker, no sólo comentó su video, sino que también lo compartió en sus redes sociales donde agradeció a Yordi por deslindarlo de esta situación y le reiteró su amistad: “Hermanito querido, te agradezco que aclares, porque sí ha sido una cosa súper difamatoria y la revista esa que siempre miente, pues de la nada, como bien dices, dijo que yo hice cosas que jamás haría. Te mando un abrazo enorme yo también te quiero mucho. Ya nos veremos en tu entrevista. Gracias por invitarme. Te admiro mucho, ¡abrazos!”, escribió el actor en un comentario del presentador.

En otro momento, el actor compartió el clip de Yordi en su perfil de Instagram y escribió: “Gracias amigo querido @Yordirosadooficial eres una inspiración. Amigo querido. Y aclarar esta calumnia para una persona para ti que eres honesta, profesional y amorosa es lo lógico. Se te agradece. Esa gente de la revista basura esa, le falta al respeto a sus lectores que, quede claro que miente, pero de una manera descarada, diciendo que yo fui hice, esto o aquello, cuando ni fui a tu programa. Pero además me calumnian y atacan de manera grave. Y de una forma agresiva. Acusaciones muy importantes”, escribió el actor a modo de aclaración.