Como nunca, Camila Sodi habló de su divorcio con Diego Luna: 'No se lo deseo a nadie'

Como pocas veces, Camila Sodi abrió su corazón sobre uno de los episodios más complejos de su vida; el de su ruptura sentimental con Diego Luna, y qué mejor para hablar de ello que en compañía de Aislinn Derbez, quien contó con la presencia de la actriz en la más reciente entrega de su podcast, La Magia del Caos. Sin más rodeos, -y tan directa como suele ser-, la intérprete compartió de qué manera logró hacer frente a este difícil proceso, el cual le permitió redescubrirse y redefinir su concepto del amor, siempre consciente de que su expareja ocupará un lugar muy especial en su historia, pues además él es padre de sus dos hijos: Fiona y Jerónimo, por quienes se mantienen unidos y preservando una linda relación de cercanía y cordialidad.

En un instante de la reveladora charla, Camila confesó cómo fue que se enfrentó a ese momento tan decisivo en su vida, en el que su idea de matrimonio simple y sencillamente cambió por completo. Lo cierto es que asumió la circunstancia con la mejor actitud, lo que le permitió replantear su camino de manera definitiva. “No se lo deseo a nadie (la separación), con hijos… se te muere una expectativa, se te muere una construcción social de lo que tiene que ser una familia. Duele obviamente la parte emocional, pero duele muchísimo la parte estructural, se te caen las estructuras, entonces volver a acomodar eso, porque socialmente una familia ‘tiene que ser así’, o una familia ‘funciona de esta manera’, entonces volver a conectar y a preguntarte, ¿para mí que significa? y ¿qué es lo importante para mí? Como que se te cae todo para que lo puedas volver a construir como tú quieres…”, expresó.

Camila también habló de cómo la madurez con la que asimiló esta transición le permitió salir adelante, teniendo muy presentes aquellos aspectos que de manera personal le permitieron construir un concepto de amor. “Yo me casé bien chiquita, entonces yo creo que las herramientas que uno va recolectando durante la vida pues son súper importantes para ir construyendo tu versión del amor, y al final decides si te quieres quedar o no en la relación en la que estás, y si es no, las consecuencias ya sabemos cuáles son. Son durísimas pero son consecuencias que al final juegan a tu favor…”. Eso sí, para la intérprete no hay nada más importante que mantener la armonía con su ex, algo que ambos han seguido al pie de la letra por el bienestar de sus hijos. “Es mi familia para toda la vida…”, aseguró al referirse a Diego durante la charla con Aislinn, quien de la misma manera mantiene lazos de cordialidad con Mauricio Ochmann.

El cambio de página tras su divorcio

Con el corazón en la mano, Camila también reveló cómo vivió el periodo posterior a su separación con Diego, un instante en que tuvo que dar pasos firmes, como el hecho de retomar su carrera, algo que no fue nada sencillo. “Me divorcié y fue de: ‘No, no tengo dinero, ¿qué estoy haciendo?’. Dejé mi carrera seis años, no trabajé nada, seis años. Me dediqué a ser mamá y fue lo máximo del universo y fue una decisión padrísima, y nadie me va a regresar los primeros seis años de mis hijos, entonces decidí expresamente dedicarme a ellos…”, dijo.

Y claro, las puertas no se le cerraron a Camila, aunque reconoce que atravesó por periodos de angustia al percatarse de la situación por la que atravesaba, sobre todo en el aspecto económico. “Me divorcié, regresé a México y ya no conocía a nadie, toda la industria había cambiado… me quedé un poco como que en un limbo extraño, me dio una angustia absoluta y total, no era una cosa de carrera, era una cosa de dinero de que ‘tengo dos hijos…’ yo creo que tenía 100 dólares en el banco…”, confeso. Por ahora, Camila se siente plena por la estabilidad que ha podido consolidar, aunque reconoce el gran aprendizaje que pudo afianzar gracias a la pandemia, y es el hecho de haber podido poner un freno a su constante actividad, lo que ha dado la oportunidad de permanecer más cercana a los suyos.

