Tras ver vulnerada su intimidad, Gabriel Soto habla de cómo va su caso

Dispuesto a no bajar la guardia, Gabriel Soto se mantiene muy pendiente de la investigación que emprendió meses atrás, luego de que uno de sus videos personales fuera filtrado a la red. De inmediato, el protagonista de Te acuerdas de mí tomó cartas en el asunto, apoyándose de la justicia para dar con los responsables de ese acto que vulneró su intimidad, y que en su momento le costó trabajo afrontar, según dijo anteriormente. De hecho, el galán ha revelado cómo van las cosas en este momento, en el que asegura todo se ha puesto en marcha para dar con los responsables, compartiendo así su experiencia con todos aquellos que han pasado por la misma situación.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Sin más rodeos, Gabriel habló frente a las cámaras del programa Hoy de su caso, haciendo énfasis en los procedimientos que se están llevando a cabo, y en el que además se han involucrado las autoridades internacionales. “Bien, está muy bien (las investigaciones del caso), la fiscal me habló el otro día, evidentemente es un proceso lento, ya está involucrada la Interpol, la policía cibernética. ¿Por qué la Interpol? Porque la plataforma de red social en la cual se filtró el video está en Estados Unidos, entonces ya interviene la policía internacional y la policía cibernética hace la investigación…”, explicó el intérprete, que siempre se ha caracterizado por alzar la voz siempre que ha sido necesario.

De la misma manera, Gabriel ha buscado sentar un precedente a través de su denuncia, con la finalidad de que motivar a quienes han sido afectados por sucesos de esta índole, algo que también han padecido otros famosos a lo largo de varios años. “Creo que es mi responsabilidad como figura pública decirle a la gente que si le llega a pasar algo como lo que me pasó a mí, existe esta ley, existe esta protección, existe a donde puedan acudir para que no sigan pasando este tipo de violaciones…”, aseguró el actor, que a su vez se mostró confiado en que se llegará a la raíz de todo. “Es una responsabilidad que yo tenía que hacer y que finalmente hay que afrontar, y esperando que se encuentre a la persona culpable, porque no es fácil enfrentar una cosa así, es una violación finalmente a la intimidad, algo que uno no quiere que suceda…”, dijo.

VER GALERÍA

La postura de Gabriel

Durante la charla, Gabriel defendió su derecho a actuar libremente y al interior de su entorno privado, sin ningún temor a nada. Sin embargo, hizo énfasis en el respeto que debe existir hacia los otros, sobre todo en las redes sociales. “Yo voy a hacer lo que quiera con mi teléfono, el tema es que no se filtre y evidentemente todas las experiencias te hacen crecer y te hacen aprender, pero yo en mi intimidad voy a seguir haciendo lo que quiera…”, aseguró el protagonista de telenovelas, satisfecho con los pasos que ha dado hasta este momento, en el que buscar la aplicación de la justicia es ante todo su mayor prioridad.

Recordemos que meses atrás, Soto compartió cómo fue para él enfrentar esta situación, un proceso que si bien resultó difícil, no le impidió emitir su denuncia, asumiendo todo con plena madurez y contando con el apoyo de sus seres queridos, así como también de sus fieles fanáticos. “No es fácil el hecho de ir a la Fiscalía, hablarlo, dar tu declaración y todo es volver a revivirlo, aquí psicológica y emocionalmente sí ha sido bien difícil. Pero confío en que la ley va a seguir su cause y que finalmente por algo se legisló y por algo tiene este castigo, sí es una violación bastante fuerte…”, aseguró.

VER GALERÍA