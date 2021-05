Camila Sodi revela por qué razón fue hospitalizada: 'Pasé la noche en urgencias'

Si algo caracteriza a Camila Sodi es la transparencia con la que se dirige a sus fanáticos, con quienes se mantiene en constante comunicación a través de las redes sociales. Precisamente, fue a través de este medio que la actriz de Luis Miguel, La Serie, puso al tanto a sus seguidores sobre su estado de salud, esto tras haber tenido que hacer una parada en el hospital. Por fortuna, ella ha comunicado que se encuentra muy bien, incluso ya de vuelta en casa y con muchos ánimos para retomar sus actividades, tal como lo ha dejado ver a lo largo de las últimas horas, en las que no ha parado de compartir algunas historias en Instagram.

Camila envió un breve mensaje la tarde del 4 de mayo, el cual acompañó de una fotografía en la que aparece en la camilla de un hospital. Eso sí, la intérprete se dejó ver de muy buenos ánimos y optimista, explicando las razones por las cuales tuvo que acudir a recibir asistencia médica. “Ayer pasé la noche en urgencias por una infección intestinal, ya voy mejor, muchas gracias…”, explicó en las primeras líneas de su mensaje, en el que además reconoció el trabajo de todos los trabajadores de la salud. “Pero quiero agradecer a todos y todas las personas que se dedican a cuidarnos. Enfermerxs, doctores, gente de limpieza en hospitales y clínicas, camillerxs, ambulancias. Gracias por su atención, apoyo, inteligencia, dedicación y contención”, dijo.

Horas más tarde, Camila retomó su actividad en Instagram para revelar cómo se encontraba, enteramente agradecida por las muestras de cariño que recibió desde que dio detalles de su visita al hospital, feliz de estar de vuelta en su hogar. De paso hizo énfasis en las razones por las cuales tuvo este imprevisto de salud, por lo que ahora se está cuidando demasiado para recuperarse al cien. “Yo los amo, gracias por todos sus recaditos, ya estoy en mi casa, ya estoy mejor. Y, básicamente, eso me pasa por tragona, por tragona profesional…”, contó con su caracteríztoco sentido del humor. “Así que a descansar, delicioso, comidita así, arrocito, les mando besos y ya estoy mucho mejor, gracias, los amo…”.

En otra de las postales, Camila agradeció a una de sus amigas por brindarle las atenciones necesarias cuando fue necesario, una estancia por el hospital que al parecer se prolongó por algunas horas. “Yo quiero agradecer a mi bf (mejor amiga) @kathiay por llevarme al hospital y desvelarse hasta las 6 am mientras me curaban. Te amo, amistad es amigo”, escribió en la imagen en la que aparecen ambas mirando a la cámara. Por otro lado, la intérprete celebró el hecho de sentirse mejor, a través de otra publicación en la que agregó: “Ya me volvió el apetito y el sentido del humor, ¡hurra!”.

Camila, en su mejor momento profesional

Pero más allá de cualquier inconveniente, Camila Sodi se encuentra feliz por el éxito en su vida profesional, ahora motivada por proyectos como el reciente estreno de la película titulada El Exorcismo de Carmen Farías, el cual la tiene muy emocionada. Así mismo, su participación en la segunda temporada de Luis Miguel, La Serie, ha cobrado gran relevancia en su carrera, algo en lo que hizo énfasis en días pasados al enviar un mensaje a Issabela Camil, a quien representa en la ficción. “@issabelacamil Ha sido para mí un honor interpretar en la ficción la versión que alguien tiene de ti durante un momento específico en la vida de ambos. Lo he hecho con todo el amor, respeto y admiración que te tengo. Gracias por permitirme re imaginar e interpretar esta memoria que alguien tienen de ti”, dijo.

