Michelle Renaud: 'La felicidad no la voy a encontrar en una pareja'

La vida sentimental de Michelle Renaud ha atravesado por diversos momentos, desde la separación del padre de su hijo Marcelo, Josué Alvarado, hasta su reciente ruptura amorosa con Danilo Carrera, experiencias que de alguna manera le han otorgado valiosos aprendizajes. Lo cierto es que hoy la actriz está muy orgullosa de la madurez con la que actualmente asume cada uno de sus días, enfocada de lleno en su papel como mamá, y dispuesta a compartir con sus fanáticos parte de ese pensamiento, mismo que la ha motivado a seguir adelante. Visiblemente feliz la intérprete ha abierto su corazón sobre este tema, haciendo una breve retrospectiva de las circunstancias que la han marcado de manera definitiva.

Sin más rodeos, Michelle habló durante una reciente entrevista de aquellas lecciones a partir de los romances que ha tenido, algo que incluso le ha permitido mirar de otra manera las relaciones sentimentales. “Yo he aprendido a relajarme muchísimo, a ceder el control porque de pronto tiendo a ser medio controladora, pero sobre todo a darme cuenta que la felicidad no la voy a encontrar en una pareja, sino la encuentro en mí. Entonces por ende puedo compartir con alguien sin esperar que el otro cambie o que el otro haga cosas por mí. Si estoy yo bien conmigo puedo compartir con quien yo quiera…”, explicó la estrella de telenovelas en entrevista con Fernanda Familiar para su canal de YouTube.

Durante la íntima charla, Michelle también evocó parte de lo vivido junto a su ex, el padre de su pequeño, un instante que le permitió tener claridad y que definió el rumbo que tomó su vida, siempre dispuesta a buscar estabilidad y armonía. “Después de una relación fuerte con el papá de mi hijo, donde yo estaba aferrada así a él, aferrada de: ‘Aunque no funcione esta relación voy a hacer que funcione…’, me lastimé mucho lo lastimé mucho a él y cuando nació mi hijo dije: ‘Mi hijo no va a vivir aquí, mi hijo no tiene que ver esto. Mi hijo tiene que conocer lo mejor de su papá y lo mejor de su mamá…’, y como que solté esa relación…”, explicó.

Su rompimiento con Danilo

Por supuesto, Michelle se siente orgullosa de la evolución personal que ha tenido, misma que pudo revalorar a raíz del romance que vivió con Danilo Carrera, un noviazgo que si bien llegó a su fin, le permitió reafirmar esa madurez con la que hoy rige su vida. “Ahora en esta nueva relación que también acabo de soltar ya no me aferré pero porque dije: ‘A ver, no quiero que nadie cambie, tengo que buscar en mí y no vivir aferrándome a un hombre’. Que luego a mí me pasaba este miedo de: ‘Voy a estar sola’ y hoy digo: ‘No, voy a estar con mi hijo, voy a estar con una pareja que me quiera acompañar también en mis planes, porque es súper importante compartir planes’…”, explicó.

Eso sí, Michelle está segura de lo que detonó en ella este cambio tan gratificante, refiriéndose al tiempo en que compartió su vida con Josué Alvarado, con quien por cierto hoy mantiene una linda amistad, unidos siempre por el bienestar de su pequeñito, algo que ambos han cumplido al pie de la letra. “Yo creo que gracias a mi relación pasada, que fue bien intensa, es que puedo tomar decisiones mucho más maduras y desde un lugar del amor bien bonito y puedo estar como tranquila con las decisiones que tomo…”, reveló.

