Brenda Kellerman y Ferdinando Valencia celebran 14 años de amor

A la entrañable historia de amor de Brenda Kellerman y Ferdinando Valencia se le ha agregado un nuevo capítulo con la celebración de un año más juntos. Este lunes, 3 de mayo, la pareja celebró 14 años juntos, una fecha que se tornó muy especial gracias a la compañía de su hijo Tadeo quien, a finales de abril, cumplió 2 años de vida. A través de redes sociales, la modelo y el actor intercambiaron románticos mensajes con los que refrendaron el amor, el uno por el otro. Aunque la pareja desfiló por primera ocasión sobre una alfombra roja en 2016, su noviazgo comenzó muchos años antes; sin embargo, optaron por disfrutar del inicio de su relación alejados de las redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Brenda Kellerman compartió una imagen al lado de Ferdinando y de su pequeño hijo Tadeo que acompañó del texto: “Hoy estamos cumpliendo 14 años de novios. Gracias Dios. Te amo mi Cosi Bello, gracias por el gran hombre que eres @Ferdinandoval”, le escribió la modelo al actor. Por su parte, Valencia retomó esta foto y la compartió en una de sus historias en esta red social donde agregó la frase: “14 años juntos. Te amo”. El intercambio de mensajes de la pareja provocó varias reacciones de sus seguidores, entre ellos, su amiga, Angelique Boyer quien les escribió: “¡Hermosos!”, palabra que acompañó de varios emojis de corazón.

El año pasado, Brenda y Ferdinando concedieron una entrevista a Jorge Van Rankin para su sección Ponle la cola al Burro, en el programa Hoy. En aquella conversación, recordaron cómo fue que fueron flechados por Cupido: “Tenemos casi 13 años de conocernos Brenda y yo”, dijo el actor, de inmediato, su novia continuó con el relato: “Fue aquí en Televisa. Yo soy de Costa Rica y venía de vacaciones, entré con mi hermana, porque estaba grabando una telenovela, me lo presentó ella y yo dije: ‘Ah, mira, ¡qué guapo!’”, comentó la modelo. Ferdinando recordó que, de primer momento, no quiso hacer evidente su interés: “La vi e hice cara de aquí no pasa nada, pero me gustó”, recordó el actor.

De acuerdo con la versión de los dos, el flechazo fue inmediato: “Caminamos como 10 pasos y los dos volteamos”, añadió él. Aunque parecía una historia de amor a primera vista, lo cierto es que la relación no comenzó de inmediato: “Empezamos como amigos, después nos empezamos a ver mucho; luego todo el tiempo. Llegó un momento en el que yo empecé a reconocer en Brenda una persona que no puedes, ni quieres quitar de tu vida, es tu familia”, reconoció Ferdinando. El amor entre ellos fue tan grande que pronto comenzaron a planear escribirle a la cigüeña, un sueño que se les hizo realidad en abril de 2019 con el nacimiento de sus mellizos Dante y Tadeo.

El amor de Brenda y Ferdinando a prueba de todo

En estos 13 años la pareja ha tenido que enfrentar varios capítulos agridulces en su vida, como la llegada de sus bebés pues, por una parte, celebraron su nacimiento y, por otra, le hicieron frente a la complicación médica con la que lidió el pequeño Dante quien, lamentablemente, falleció cuatro meses después de llegar al mundo. Su amor ha sido, sin duda, lo que los ha hecho salir adelante de esta difícil adversidad. Ahora los vemos muy felices en su papel de padres de Tadeo quien, el pasado 24 de abril, cumplió dos años de edad, una fecha en la que también honraron la memoria de Dante: “Que sean muchísimos años amándonos con todas nuestras fuerzas y debilidades. Tanto que mientras él nos observa se sienta orgulloso de lo que somos, una familia”, escribió el actor al lado de una imagen de la íntima fiesta que disfrutaron los tres por el cumpleaños de su hijo.