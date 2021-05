¿Cómo obtuvo Juanpa Zurita el papel de Alex en Luis Miguel, La Serie?

El paso de Juanpa Zurita por los sets de grabación ha sido fascinante, así lo ha descrito el influencer, quien logró hacer realidad uno más de sus sueños al formar parte del elenco de Luis Miguel, La Serie, en donde interpreta el personaje de Alex, el hermano de Luis Miguel. A propósito de esta experiencia, el joven ha compartido cómo logró formar parte de esta importante producción que ha sido muy exitosa entre los televidentes, una oportunidad que, según cuenta, fue posible gracias al apoyo de Diego Boneta, quien lo guio durante el proceso que le abrió las puertas formalmente al mundo de la actuación.

Sin más rodeos Juanpa reveló que su amor por los escenarios nació gracias a sus antecedentes en esta profesión, primero incursionando en la comedia y posteriormente probando suerte en algunos castings. Pero no fue hasta que en un evento logró coincidir con Boneta, que recibió una invitación que, sin saberlo, le cambiaría la vida para siempre. “Estuve como dos años o año y medio haciendo audiciones de Estados Unidos y de repente me encuentro a Diego Boneta en un desfile de Dolce & Gabbana y me cuenta: ‘Estoy haciendo una serie, va a ser de Luis Miguel, ¿te gusta actuar a ti?’. Le dije: ‘Sí’… Diego me conecta una oportunidad súper (buena) con Karla y Pablo que son los productores. Inicialmente me habían llamado para hacer un cameo, nada más, eres un extra, rápidamente alguien que entra y sale… es nada más como una aparición…”, contó en entrevista con Yordi Rosado.

Días después de esa charla, Juanpa recuerda cómo se dio su encuentro con los realizadores, que al tenerlo de frente se percataron de que él podría ser el indicado para interpretar a un personaje clave en la historia: Alex, el hermano de El Sol de México. “Cuando fui y conozco a los dos productores, empiezo a hablar con ellos, quién soy, mi trayectoria y me dicen: ‘Tenemos aquí unos sides de Alex, el hermano de Luis Miguel y la verdad te pareces un poquito, ¿te damos dos horas? Claro. Me las imprimen ahí, mis sides y me voy al camerino de Diego donde le están haciendo pruebas y estoy con Diego. La escena era con Diego, entonces la empiezo a correr con Diego, y Diego de alguna forma se convirtió en el primer actor que conocí así de cercano y en ese momento me aventó ciertos tips que como que digerí muy bien…”, reveló.

El día de la gran noticia

Visiblemente emocionado, Juanpa también contó cómo fue que se enteró de que se había quedado con el papel, una noticia que le fue confirmada de una forma muy especial por el mismo Boneta. “Me pasan a la audición, la hago, pasan unos días, me vuelven a llamar, hago otra escena, pasan más días, y me marca Diego me dice: ‘Antes que nada te quiero decir que eres mi amigo, que te quiero mucho, que oportunidades va a haber muchísimas y van y vienen, lamentablemente ¡te quedaste con el rol! Fue un momento de mucha felicidad en mi vida, y luego vino la serie. Hacerla fue increíble, poder estar en set de ese nivel, con esa producción… es un mundo que a mí me fascina… se me hace maravilloso porque yo creo que lo bonito que tienen las películas y las series es que cuentan una historia toda la gente que está ahí… todos están ahí comprometidos a contar una historia…”, dijo.

Lo cierto es que para Juanpa ser parte de Luis Miguel, La Serie, ahora en su segunda temporada, ha sido una experiencia del todo gratificante, pues entre otras cosas, tuvo la suerte de que su incursión formal en la actuación se diera por la puerta grande, en una producción que ha sido muy exitosa y que además le permitió redescubrirse desde otra faceta. “Me tocó un proyecto que pegó, este proyecto es una locura… qué afortunado fui de ser parte de un proyecto que explotó… Todo el tiempo estaba yo en los aeropuertos específicamente y siempre era: ‘¿Y Marcela?’. Me decían: ‘¿Ya leíste el guion? Dinos’. Fue bien bonito porque por primera vez en mi vida la gente me reconoció por algo que no fuera yo… otro tipo de target, otro tipo de audiencia…”, reveló.

