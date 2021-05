Con profundo pesar, Luis Ernesto Franco anunció el sensible fallecimiento de su papá

Con un álbum de fotos con el que le hizo un homenaje a la vida de su papá, esta mañana, el actor Luis Ernesto Franco dio a conocer la noticia de su sensible fallecimiento. Con profundo pesar, el protagonista de Falsa Identidad lamentó su partida, con un lindo mensaje en el que enalteció la personalidad de su padre. Aunque el actor es muy reservado con los detalles de su vida privada, en diciembre de 2018, compartió con sus seguidores de Instagram una entrañable foto al lado de sus padres, un momento que tomó un significado muy especial, por una razón muy importante que reveló en la descripción de la imagen: “Única foto que tengo con mis padres juntos”, escribió.

El actor acompañó las instantáneas de su padre con un texto en el que lo despidió con mucho cariño: “Contigo la vida nunca fue aburrida, con esa personalidad despistada, alegre, siempre con un chiste era un gozo pasar tiempo contigo. Ser tu hijo es un privilegio, mi mayor bendición. Vuela alto papi, que tu luz siga iluminando donde ahora estás. Aquí dejas un buen ejemplo de lo que es ser un gran padre, con defectos y virtudes, pero un padre presente, amoroso, honrado, honesto, divertido… un padre muy fácil de amar. Mi teacher, mi guerrero de vida, mi padre bello, sólo cambiaste de dirección, pronto nos volveremos a ver. Mientras tanto, así, te voy a recordar, siempre con esa sonrisa, con esa alegría y agradecimiento a la vida. Te amo por siempre”, escribió el actor.

El mensaje del actor provocó la reacción de varios de sus amigos del medio que utilizaron esta publicación para enviarle su sentido pésame al actor, como Ludwika Paleta quien escribió: “Güerito, te mando un abrazo fuerte con mucho amor”. Otros de sus excompañeros de trabajo que le envió un lindo mensaje fue Marcus Ornellas, con quien compartió créditos en Falsa Identidad: “Te mando un abrazo muy fuerte con mucho cariño hermano”, posteó el brasileño. Por su parte, Ariadne Díaz comentó: “Un abrazo con mucho cariño güerito para ti y toda tu familia”.

El regalo más especial de sus padres

El año pasado, el actor abrió su corazón, en entrevista con Mara Patricia Castañeda, en una charla en la que contó que, a finales del 2018, sus padres le dieron el mejor obsequio, en el que se convirtió en su cumpleaños más especial: “Mis papás se divorciaron cuando yo estaba muy chico, tenía cuatro años, me quedé con mi papá; como a los 11 años, me reencontré con mi mamá y digamos que no tenía una foto con los dos juntos y, en mi cumpleaños 35, me escribieron los dos: ‘¿Qué quieres de regalo?’, les dije: ‘Que comamos los tres y nos tomemos una foto, porque no tengo una foto con ustedes juntos’”, contó en aquella conversación.

Esa imagen, el actor la compartió en su cuenta de Instagram acompañada de un texto en el que resaltó la importancia de esta memoria que sus papás le regalaron: “Es más, el día de hoy, se generó el primer recuerdo que tengo de nosotros tres. Nada que reprochar, me queda claro que hicieron lo que pidieron con la sabiduría de lo que significa ser padre. Hoy sólo puedo decirles con mi corazón lleno de gozo y amor, gracias, padres por darme el regalo más valioso que puede existir, la vida. Los amo”, escribió el actor como descripción de la imagen en aquella ocasión.