Anette Michel comparte por qué decidió no continuar en TV Azteca La conductora de televisión asegura estar abierta a colaboraciones al no tener contrato de exclusividad con alguna empresa

La salida de Anette Michel de TV Azteca, -empresa en la que forjó su carrera frente a las cámaras-, generó mucha incertidumbre entre sus fanáticos, sobre todo después de que en días pasados la exconductora de MasterChef México visitara las instalaciones de Televisa, para asistir como invitada al programa televisivo de Montse y Joe. Lo cierto es que conforme han pasado los días, la también actriz se ha sincerado sobre esta importante decisión profesional, un aspecto que asegura le permitirá escuchar diversas propuestas de trabajo, al no tener contrato de exclusividad con nadie. Así mismo, ha compartido qué fue lo que la llevó a dar el siguiente paso, en la búsqueda de nuevos horizontes y oportunidades.

Al hablar de su salida de TV Azteca, tras ser cuestionada en torno a la posibilidad de trabajar en Televisa, la intérprete fue puntual con sus declaraciones, asumiendo con madurez este instante de su vida, en el que ha logrado cerrar un ciclo de gran relevancia. “Puedo participar donde yo quiera o donde me ofrezcan, porque mi contrato con TV Azteca ya no se renovó. Las situaciones y las causas se quedan en el tintero, porque es un lugar en el que he estado varios años y no tengo nada malo qué decir sobre la empresa, pero la última administración no fue lo que esperaba…”, reveló Anette en entrevista con TVyNovelas, segura del rumbo que desea tomar a partir de este momento.

A pregunta expresa sobre “qué fue lo que no funcionó”, Anette respondió sin más rodeos, dejando clara su posición ante las dudas que esto podría haber generado entre sus fans. “Que están haciendo las cosas de una manera que no va conmigo, entonces, no puedo permanecer en un lugar en el que hay personas con las que no comparto las formas con las que se manejan. Tampoco puedo permitir que me hagan perder el respeto y agradecimiento que tengo para la casa en la que he estado durante varios años, entonces prefiero alejarme para no ensuciar lo bonito que viví…”, aseguró.

Sus últimos días en MasterChef México

En ese espacio, Anette también reveló cómo fue su experiencia durante la última grabación de MasterChef México, un proyecto al que le tiene mucho cariño. “Afortunadamente sí (todo transcurrió bien). Amo Masterchef con locura y frenesí. Siempre lo he dicho, me llena de emociones, adoro a los chefs, he vivido un mundo maravilloso y mágico a lo largo de varios años, he descubierto que la gastronomía es espectacular…”, explicó la presentadora, que al mismo tiempo compartió cómo la han apoyado sus fanáticos en esta nueva etapa de su carrera, y de la manera en que se ha opinado de su visita a Televisa. “Pensaba que no lo iban a tomar bien, pero ha sido todo lo contrario, están felices de que esté en Televisa, y me quieren ver participando en algún proyecto, afortunadamente tengo un montón de amigos aquí que fueron picando piedra y abriendo el pavimento, ahora el suelo ya está bien lisito para mí…”, señaló.

Recordemos que en días pasados, al asistir como invitada al espacio de Montse y Joe, Anette se sinceró sobre cómo se sentía de llegar a Televisa, respondiendo incluso de manera simpática a los cuestionamientos de la prensa. “En realidad tengo la fortuna de poder ser invitada y en este momento soy una invitada nada más. Como no tengo contrato en ningún otro lugar, puedo venir, pero básicamente es eso, aunque ya me dieron las llaves…”, aseguró en entrevista con el programa televisivo Hoy. Eso sí, tampoco olvidó destacar qué aspectos considera primordiales de trabajar en un nuevo lugar. “Que estés en donde te sientes bien, donde te traten bien, donde encuentres donde desarrollar lo que amas y lo que he hecho toda mi vida, de eso se trata…”, señaló.

