Aracely Arámbula y su divertido consejo para superar a un ex: 'Si yo salí de una persona que todos querían'

Derrochando simpatía, en las últimas horas, Aracely Arámbula se ha convertido en tendencia gracias un video que está circulando en Tik Tok donde la vemos hablar de manera muy divertida de cómo se repuso de una ruptura amorosa. Aunque en el clip no menciona directamente a Luis Miguel, el hecho de omitir el nombre y de asegurar que ella pudo salir de una relación con alguien que "todo el mundo quiere", provocó que los internautas dieran por hecho que se refería a El Sol, con quien sostuvo un noviazgo de 2005 al 2009 cuando vino la ruptura. De esta relación amorosas nacieron Miguel y Daniel, los dos hijos que la actriz y el cantante tienen en común y por quienes, según informó hace unos días el representante legal de Aracely, Luismi podría ser demandado por incumplimiento de la pensión alimenticia.

Aunque Aracely Arámbula ha apostado por la discreción en torno a los detalles de su relación con Luis Miguel, en este video que circula en redes la vemos sacando el lado divertido a su ruptura con El Sol. Aunque el clip es muy breve, se entiende que el contexto de esta charla estaba enfocada a hablar de cómo superar una ruptura amorosa, momento en que contó alentó a sus seguidoras a seguir sus vidas: “¡Arriba hermosas, vamos adelante que sí se puede! Si yo salí de una persona que todos querían, ¿por qué tu no?”, comentó divertida la actriz. Arámbula continuó revelando una frase que le dice a menudo un familiar: “Como me dice mi sobrina: ‘Si tu saliste de mmmm… por qué yo no voy a salir de El Cucaracho”, expresó entre risas.

Si bien Aracely no menciona el nombre del padre de sus hijos en este clip, los internautas han utilizado el hashtag para catalogar este video donde Aracely se muestra muy divertida hablando de su pasado amoroso. En diciembre pasado, la actriz ofreció una entrevista a Ventaneando en la que dio detalles de su relación con El Sol: “Es una historia tan hermosa, fue una historia de amor tan linda que ni se la podrían creer, sería una historia, así como la del Titanic, yo digo; o sea, tan bella, no tiene nada que ver con eso, pero me refiero a lo bonita, es algo tan lindo”. Comentó en aquella ocasión donde expresó por qué no le gustaría que apareciera en la serie de Luis Miguel: “Me gustaría que lo contarán tal cuál es, o sea, yo creo que me correspondería, a mí y a él”, dijo.

En aquel momento, Aracely todavía no había hecho pública su decisión de prohibir que su imagen apareciera en esta serie e incluso se mostró abierta a aparecer: “Cuando hay una pareja tiene que ser de mutuo acuerdo para sacar las cosas lindas, no sé quién la va a hacer, bueno los escritores y la casa productora, pero espero que lo hagan muy lindo, si es que lo sacan, que lo hagan muy lindo, porque fue una historia espectacular que, si se las cuento, no la creen”, comentó en aquella conversación. Apenas hace un par de semanas, días antes del estreno de la serie de el cantante, Aracely Arámbula informó, a través de un comunicado de prensa que, ni su imagen podrán ser utilizados en este proyecto televisivo: “Nunca tuve la intención de autorizar el uso y explotación de mi imagen como parte de la narrativa biográfica, real y/o ficcionada en la serie Luis Miguel”, se lee en el documento dirigido a medios de comunicación.

Luis Miguel y la situación con sus hijos

Hace unos días el representante legal de Aracely Arámbula, el licenciado Guillermo Pous, habló en entrevista para el programa De Primera Mano de la situación que está experimentado su cliente respecto a la manutención que el cantante debe pagar por sus hijos: “Tiene más de un año, poco menos de dos, desde que no se ha cumplido el pago por la pensión alimenticia en favor de los menores. Se ha tratado de tener contacto con el abogado del señor Gallego, lo cual no ha prosperado (…) no existe el pago de la pensión, por cerca de dos años, ni el cumplimiento de otras obligaciones también consignadas, como el medio de transporte que tienen que proveer para que sus hijos cumplan con sus actividades académicas y extracurriculares, eso entre muchas otras situaciones”, explicó el abogado quien aseguró que están revisando cuál será la estrategia para solicitar jurídicamente el cumplimiento de esta obligación.