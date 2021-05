¿Cómo reaccionó Stephanie Salas al nuevo capítulo de la serie de Luis Miguel?

Como cada domingo, desde que se estrenó la segunda temporada de Luis Miguel, La Serie, al término del capítulo las reacciones y los memes no se hicieron esperar, sobre todo luego de que en el episodio 4 estuvo completamente dedicado a la relación del cantante con su hija, Michelle Salas, producto de la relación que tuvo con Stephanie Salas. En ese sentido, fue la cantante quien llamó la atención con su reacción en redes sociales donde, de manera sarcástica, insinuó que lo presentado en este nuevo capítulo está muy alejando de la realidad. Aunque Stephanie Salas no hizo referencia directa a la serie de Luis Miguel sí jugó con un elemento que se presentó en este episodio que fue un supuesto cuento que el cantante le regaló a su hija cuando era niña.

Aunque los fans de Luis Miguel quedaron muy conmovidos con varios detalles que tuvo el cantante con su hija, en este capítulo, de acuerdo con lo publicado con Stephanie Salas, tal vez los escritores ficcionaron de más la situación: “Mejor cuéntame uno de Pinocho”, escribió al lado de un emoji de un libro. La intérprete de Ave María fue más allá y tradujo esta frase al italiano, idioma en el que, en la serie, estaba escrito el libro que Luis Miguel le regaló a su hija. Por último, Salas compartió un emoji de un Pinocho, personaje conocido porque le crece la nariz cuando dice mentiras, un gesto que muchos interpretaron como una indirecta para el cantante o al proyecto televisivo.

Minutos después, Stephanie compartió en una de sus historias un mensaje que retomó de un usuario en redes sociales en el que sí se hace referencia a Luis Miguel, La Serie: “Oigan, hoy por fin pude ver la segunda temporada de Luismi y todo súper padre: actuaciones, caracterización, vestuario, etc, pero me quedé pensando, ¿Y para cuándo la serie de @Stephaniesalasoficial y todas esas mujeres que tienen que lidiar con ser madres solteras?”, se lee en la primera parte del mensaje en el que el usuario hizo un análisis del comportamiento del cantante quien, en la serie, admite que por más de una década no tuvo contacto con su hija.

En el texto, el usuario enaltece la ardua labor de las madres que crían solas a sus hijos: “Madres solteras que no se pueden ir 11 años y después regresar. La historia de Michelle y cómo fue ver a su papá de lejos, otra vez, qué padre que Luismi contó su versión, qué padre que retomó la relación con su hija, pero siento que las historias de esas mujeres no las vemos tanto en pantalla y contadas con justicia, sin hacerlas víctimas o las abnegadas”, se lee en el texto que Stephanie compartió en sus historias acompañado de un emoji de llamas de fuego.

Sylvia Pasquel habla sobre la serie

Otro miembro de la familia Pinal que opinó sobre lo presentado en la serie de Luis Miguel fue Sylvia Pinal, mamá de Stephanie y abuelita de Michelle a quien le parece que en esta segunda entrega ya se le hizo justicia al personaje de su hija: “Por fin, la primera temporada trataron a mi hija como si fuera de lo peor y no se vale. Qué bueno que ahora le están haciendo el justo reconocimiento de cómo es mi hija, amorosa, que nunca quiso verse inmiscuida en problemáticas de dimes y diretes, que siempre se mantuvo al margen, callada, respetuosa”, comentó. Sobre la relación de su nieta y Luis Miguel dijo: “Se dio el encuentro, se quieren mucho y digan lo que digan, son padre e hija, se quieren, a veces están juntos, a veces no, al final de cuentas son la misma sangre”, finalizó.