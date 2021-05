¡Adiós Madrid! Así fue la emotiva despedida de Ale y Ana Paula Capetillo

Con la misma emoción con la que, hace un par de semanas, Ale Capetillo recibió en Madrid a su hermana Ana Paula, este viernes, le dijo ‘hasta pronto’, pues la mayor de las hermanas regresó a la Ciudad de México para reencontrarse con su familia. Con el sentimiento a flor de piel, la influencer compartió con sus seguidores detalles de la despedida con su hermana: “Ya se fue Pau, siento que corté. No saben lo triste que estoy”, comentó la hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo en sus historias de Instagram donde también compartió un par de imágenes de la última salida con Ana Paula en Madrid, imágenes que acompañó de un sentido mensaje dedicado a su inseparable hermana.

Después de unos días inolvidables en los que pudo compartir con Ana Paula un poco de su aventura por Madrid, ciudad en la que vive desde enero pasado cuando, por motivo de trabajo, decidió dejarlo todo en México y viajar a España para ir escribiendo sus primeros capítulos en lo profesional: “Literalmente me duele el corazón, textual”, comentó Ale. La influencer reconoció que para ella es muy complicado decir adiós: “Acabo de comprobar que no me puedo despedir, le dije: ‘Ya súbete al taxi’, fue de, te veo después, así soy yo de, te veo después”, detalló. Ale continuó hablando de cómo se siente sin su hermana: “Si me preguntan cómo me estoy sintiendo, para describirles el sentimiento, siento un hoyo en el corazón, siento que me pesa, sí siento un vacío muy grande, no les voy a mentir, pero pues bueno, así es la vida”, explicó.

Además de lo que narró en las historias, Ale también le dedicó un mensaje en Instagram, un post que acompañó de un par de imágenes de su última comida juntas en Madrid: “La distancia me ha hecho valorar muchas cosas, pero definitivamente, de las más importantes es a mi hermana. Confirmo que no hay nada que se le asimile a el cariño, lealtad y complicidad que hay entre hermanas. Definitivamente doy gracias de tenerte como cómplice de vida”, escribió como descripción de estas fotos donde las vemos sonrientes y dándose un tierno abrazo.

La influencer continuó revelando que nunca había pasado tanto tiempo separada de su hermana, pues son tan unidas que durante toda su vida han compartido habitación; sin embargo, ahora la distancia se ha convertido en un factor muy retador con el que ha tenido que lidiar durante su estancia en Madrid: “Estábamos acostumbradas que nos separara un pasillo entre nuestras dos camas y hoy nos separa un océano, pero podemos con eso y con mucho más. Te amo hermana, nos vemos pronto. Un viaje que nos marcó. Madrid 2020”, escribió Ale. Conmovida por las palabras de su hermana, Ana Paula le escribió: “No es posible amar tanto a alguien como yo te amo a ti. Nos vemos más pronto de lo que creer sister”.

¡Sorpresa! Ana Paula y su visita a Madrid

Hace un par de semanas, a través de su canal de Youtube, las hermanas compartieron un clip de cómo Ana Paula sorprendió a su hermana Alejandra con una visita sorpresa a Madrid. Después de tres meses de estar en Madrid, hace unas semanas, la influencer recibió la visita de su hermana mayor quien, sin previo aviso, la esperó a las afueras del departamento en el que está viviendo para ver la reacción de la joven. En complicidad con el portero del edificio, Ana Paula se escondió para luego salir de un pasillo y aparecérsele a su hermana quien, al verla, literalmente se tiró al piso de la emoción, lloró y gritó feliz de este especial detalles de su hermana quien nunca imaginó que la visitaría tan pronto.