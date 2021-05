¡Alerta de ternura! Dulce María muestra por primera vez la carita de su hija María Paula

A cuatro meses del nacimiento de su pequeña María Paula, Dulce María ha querido consentir a su comunidad en Instagram con un álbum de fotos de la primera sesión fotográfica de su bebé quien, en tiempo récord, conquistó a los seguidores de su mamá que le han regalado más de 400 mil likes, en unas cuantas horas. Luego de confesar, en una entrevista para Primer Impacto, lo especial que ha resultado la maternidad para ella: “Creo que cuando nace un bebé, también nace una mamá, nace una mujer”, comentó reconociendo que esta nueva etapa ha sido todo un reto: “Es un amor inmenso que te desborda, que nunca antes lo había conocido”, añadió.

Aunque Dulce ya había compartido algunas imágenes de María Paula, en estas la carita de la bebé se aprecia en todo su esplendor, situación que causó revuelo entre sus seguidores que resaltaron la ternura de la pequeña. La cantante acompañó este álbum con un mensaje dedicado a todos sus fans por el Día del Niño: “La inocencia de un niño no se compara con nada, la sonrisa más honesta, la ilusión y la curiosidad con la que ven el mundo, su capacidad de asombro, su almita pura, cómo no se cansan hasta conseguir lo que quieren, demuestran cuando están inconformes, sonríen con quien se sienten bien y si no lloran”, escribió en la primera parte del texto.

La cantante continuó resaltando la pureza de los pequeños: "No pretenden ser alguien más, son auténticos, son ellos y son maravillosos. Cada amanecer, tienen una sonrisa como si les emocionara el nuevo día, tienen instinto, pero no miedo, saben confiar, tener a esta bebita todos los días conmigo me ha cambiado la vida, me ha enseñado tanto y me recuerda que vale la pena luchar por nuestros sueños y por lo que queremos, ella es luz, esperanza, fuerza, paz, alegría, es fruto del amor y es magia pura mi maestra bebe jeje la amo tanto. No dejemos de sonreír de soñar y no dejemos que nunca se pierda la esencia de nuestra alma y que nada ni nadie apague la luz y la alegría del niño que todos fuimos”, finalizó.

En las imágenes vemos a la bebé con estilosos vestidos en tonos pasteles y diademas con flores un shooting muy primaveral, el primero que la bebé protagoniza en su vida. El pasado 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, Dulce compartió otra imagen de su bebé que la inspiró para escribir un lindo mensaje dedicado a los derechos de las mujeres: “Por un mundo donde se respeten tus derechos, donde tu voz sea escuchada y tus ideas tomadas en cuenta, en serio, porque se escuchen tus pasos y jamás silencien tu voz, ni tus sueños. Porque llegue el día en que las mujeres dejen de juzgarse y señalarse unas a otras, porque nuestra lucha realmente termine con la violencia, el abuso, el acoso, el miedo y la muerte”, escribió.

Sus días como mamá

Sobre la maternidad, Dulce María habló en entrevista para Univisión cómo ha ido descubriendo esta linda etapa: “Me he dado cuenta de que tenemos muy romantizada la maternidad, y si es bonito, pero sí es un esfuerzo grande”, dijo. La cantante reconoció que muchas veces ha ido descubriendo cómo hacerlo: “No tienes la menor idea de qué tienes que hacer y un bebé, un ser chiquitito, depende de ti, entonces es como te digo, como si la mujer que conocía ya no existe más, es empezar a conocer a esta nueva mujer que se convirtió en mamá”, detalló.