Eduardo Capetillo de su matrimonio con Biby Gaytán: 'Nuestra relación no tiene ese tipo de reglas'

Una de las relaciones más sólidas del espectáculo es sin duda la de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán, quienes a lo largo de más de dos décadas no solo han logrado evolucionar como matrimonio, sino que además hicieron realidad su sueño de formar una familia integrada por cinco hijos: Alejandra, Ana Paula, Eduardo y los gemelos Daniel y Manuel. Sin embargo, la pareja no ha estado exenta de las críticas en torno a lo duradero que ha sido su romance, en el que si bien reconocen ha habido instantes complejos, también han tenido la madurez suficiente para salir adelante, un aspecto que les ha permitido continuar tomados de la mano, sin guardar silencio ante las críticas, como ha ocurrido en esta ocasión.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Sin más rodeos, Eduardo Capetillo se tomó un tiempo para sincerarse con sus fanáticos a través de las redes sociales, espacio en el que habló de las reacciones que han generado en muchos las evidencias de su extraordinaria historia de amor junto a Biby, en la que el respeto mutuo y el cariño han sido piezas fundamentales. “Nuestra relación no tiene ese tipo de reglas, ni remotamente. Nuestra relación lo que tiene es mucho es mucho amor y mucho respeto, pero entiendo que tanto amor y tanto respeto durante tanto tiempo pues genere en algunas personas esa envidia…”, explicó en un clip que el intérprete publicó en su cuenta de Instagram, mismo en el que recibió comentarios de apoyo por parte de sus fanáticos.

Del mismo modo, Eduardo aprovechó el momento para brindar un firme consejo a sus seguidores, a quienes llamó a asumir con plena madurez las críticas y señalamientos por parte de quienes viven en conflicto interno. “Pero recuerda que quien más te ataca es quien más lastimado está, quien más roto por dentro está. Esas personas pues tienen grandes complejos y tienen una autoestima profundamente lesionada, entonces lo que hay que hacer es entenderlos, comprenderlos…”, señaló a lo largo del video, en el que de paso dejó claro que ni él ni su esposa están contendiendo por un puesto de elección popular.

VER GALERÍA

Siempre positivo

Más allá de los comentarios que han surgido en torno a su vida en matrimonio, Eduardo ha tenido una actitud muy positiva, lo que le ha permitido abordar estos temas públicamente y con toda claridad, orgulloso de su familia y agradecido con todos aquellos que han celebrado junto con él este éxito personal. “La verdad es que son los menos a los que les molesta que nos mantengamos unidos, que mantengamos este núcleo familiar tan sólido y con tanto amor. Pero también a ellos yo los incluyo, y también a ellos les doy las gracias y les mando todo mi cariño y que Dios los bendiga a todos…”, explicó el actor y cantante, que gracias a sus redes sociales ha podido dar algunos vistazos de lo que acontece en su entorno privado.

Cabe destacar que en otro clip, Eduardo hizo énfasis en la enorme dicha que lo invade en estos momentos, al hacer un recuento de las múltiples gratificaciones que ha tenido a lo largo de su vida, aunado a los buenos principios que sus padres sembraron en él. “Yo no le puedo pedir más a la vida, sería una verdadera insensatez de mi parte pedirle algo más a la vida después de todo lo que me ha dado. Lo que pasa es que a mí me educaron diferente, a mí me enseñaron que no hay que andar faroleando ni presumiendo de las cuentas bancarias…”, aseguró el actor a lo largo del clip, al cual agregó como descripción la frase: “aquí sin censura”.

VER GALERÍA