Adal Ramones y el emocionante mensaje a su hija Paola: 'Ya se va a estudiar y soy el más feliz'

Hace casi un año que Adal Ramones tuvo uno de los papeles más especiales en su vida; el de convertirse en el protagonista de Renacer, el cortometraje dirigido por su hija, Paola Ramones, quien tras graduarse de la preparatoria está lista para emprender el vuelo hacia la conquista de otro importante reto profesional. Con el corazón en la mano, el presentador de televisión ha dedicado un lindo mensaje a su primogénita, -quien recientemente celebró su cumpleaños 20-, enteramente orgulloso de ella por la nueva etapa que emprenderá, tras un proceso en el que él le ha brindado a la joven todo su apoyo incondicional, tal cual lo ha dejado ver a lo largo de sus múltiples publicaciones en redes, en donde además se hace evidente la gran unión y complicidad que ambos mantienen.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Para celebrar el gran momento de su hija, Adal retomó algunas imágenes del instante en que Paola asume su papel como directora del corto, su gran debut en esta faceta que ha sido tan solo el inicio de su prometedora carrera. Así, Ramones expresó la enorme emoción que lo invade en este instante, en que poco a poco los sueños han ido materializándose. “Amé verla en acción y ser dirigido por mi hija @paolaramones en su primer cortometraje. Ya se va a estudiar y soy el más feliz de que vuele a realizar sueños y viva las mejores experiencias…”, escribió el también productor en las primeras líneas de esta publicación, la cual le ha merecido miles de “me gusta” y un sinfín de reacciones por parte de sus seguidores.

En su mensaje, Adal también reiteró a su hija la gran tenacidad que ha tenido a lo largo de este tiempo para poder alcanzar cada una de sus metas, algo que simplemente se ha visto reflejado en su evolución personal, así lo dijo el intérprete en una sola frase, a la que precedió una profunda declaratoria de amor incondicional entre padre e hija. “Mi Chaparruzca; eres la mejor versión de ti misma y me alegra verte así. Te amo mi princesa”, finalizó, no sin antes invitar a sus seguidores a disfrutar del cortometraje de Paola, el cual fue estrenado en junio de 2020 a través de la plataforma YouTube, acumulando miles de vistas y los elogios de todos sus fanáticos, siempre pendientes de los pasos de la joven.

VER GALERÍA

Eso sí, Paola no pudo contener la emoción al leer las palabras de su padre, correspondiendo al lindo gesto con una breve respuesta, misma en la que dejó claro lo primordial que ha sido para ella contar con el respaldo de su progenitor. “Te amo con toda mi alma papá, eres mi maestro mi héroe y el amor de mi vida”, escribió. Cabe destacar que, por el momento, no han dado a conocer el destino al que Paola se dirige para continuar con sus estudios, aunque al parecer todo está listo para que la chica de 20 años emprenda esta nueva etapa, ansiosa por asumir nuevos retos.

La gran lección de Paola

Tras la realización del cortometraje, Paola se dijo fascinada con todo el proceso creativo que implicó su proyecto, lo que incluso le permitió reafirmar una de sus grandes pasiones. “Yo me fui a la guerra sin fusil, de aquí aprendí bastante, de aquí aprendí que de esto quiero vivir, de esto quiero aprender más. Porque como decía mi papá, la verdad es que no lo sé todo y tengo un gran maestro a mi lado, que me apoyó y no hubiera sido sin él…”, aseguró la chica en entrevista meses atrás con Venga la alegría, destacando la gran motivación que le dio su padre para comenzar a escribir.

VER GALERÍA