¿Fueron ciertos todos los rumores de Luis Miguel? El Burro hace algunas aclaraciones

A propósito del estreno de la segunda temporada de Luis Miguel, La Serie han sido varias las famosas que han recordado anécdotas al lado El Sol. Personalidades como Lucía Méndez y Alejandra Ávalos han narrado cómo fue su pasado al lado del cantante quien siempre ha tenido fama de conquistar. Aunque para muchos es un privilegio tener recuerdos con el intérprete, la ficción que se maneja en su serie ha provocado el descontento de otras celebridades como Roberto Palazuelos y recientemente Pati Manterola quien a través de un comunicado de presenta expresó su inconformidad ante la forma en la que se hizo alusión a su persona durante el tercer capítulo de este proyecto. Sobre qué tan ciertas son las historias que algunos cuentan, El Burro Van Rankin, uno de los mejores amigos del cantante, habló con los medios y desmintió algunas cosas.

Tal como lo esperaba la producción, la serie de Luis Miguel está siendo un éxito y prueba de ello, las reacciones que se están generando a su alrededor. En ese sentido, el protagonista de 40 y 20 es un gran referente para los medios de comunicación debido a la cercanía que tuvo con el cantante durante muchos años, situación que le permitió conocer a varias conquistas de El Sol e incluso se animó a desmentir la versión de la actriz Alejandra Ávalos quien, hace unas semanas, confesó que Luis Miguel le dedicó el tema Tengo todo excepto a ti, luego de cortejarla sin éxito: “Yo rechacé su conquista y es por eso que el señor Luis Miguel ya no quiso volver a salir conmigo, ni volver a hablarme y creo que eso no lo va a poder superar nunca”, confesó la actriz al programa Hoy donde reveló el tema que supuestamente inspiró: “Esa es una de las canciones (Tengo todo excepto a ti) que Juan Carlos Calderón compuso para él”, dijo.

En entrevista con varios medios de comunicación, El Burro aprovechó para desmentir dicha versión: “Luego hay gente que se quiere adornar, también y ahí sí me atrevo a decir, con todo el respeto, porque la quiero, a Alejandra Ávalos que dijo que la canción de Tengo todo excepto a ti se la dedicó, es como si yo dijera que me la hizo a mí, aunque yo sí podría decir eso”, explicó. Por otra parte, el conductor aprovechó para confirmar que de quien sí fue muy cercano Luis Miguel fue de Lucía Méndez quien, en entrevista con Yordi Rosado recordó su breve romance con El Sol quien supuestamente estuvo muy enamorado de ella: “Lucía Méndez sí, yo pasé una Navidad con Luis Miguel en casa de Lucía Méndez, no sé si fueron novios o no, digo, sí se daban sus besitos”. Sobre la inconformidad de Pati Manterola, El Burro dijo: “No puedo opinar nada de lo de Pati Manterola porque yo nunca los vi juntos”.

El presentador recordó que de las novias que le conoció al Sol, hubo una con la que él comenzó una linda amistad y se trata de la guapa Daisy Fuentes: “El último noviazgo que yo le conocí a Luis Miguel y que se hizo muy amiga mía fue Daisy Fuentes. Dejó de salir con ella y todavía hasta la fui a visitar a Nueva York, dos o tres meses después, encantadora mujer”. El conductor aprovechó este encuentro con los medios de comunicación para hacer algunas precisiones de la primera temporada: “Me sacaron bastante mal, por cierto, yo no era así, yo era el que dominaba la casa y me ponen aventando palomitas y está mal contada, yo no fui a la boda de Yuri, El Negro González no fue a la boda de Yuri, El Negro González no le bajó la novia a Luis Miguel, fue al revés. A Palazuelos yo nunca lo vi con Luis Miguel”, añadió.

La verdadera historia del tema ‘Hasta que me olvides’

La ficción que se utiliza en la serie ha alterado algunas situaciones que sí fueron reales como el hecho de que Juan Luis Guerra sí compuso el tema Hasta que me olvides, pero no cómo se contó en el capítulo dos: “La canción de Hasta que me olvides, eso nadie me lo puede contar. Nos sentamos en la escalera de Jaime Camil en Acapulco, mi querido Jaime que en paz descanse; ahí, en una servilleta la canción Hasta que me olvides, que por cierto es una joya de canción, es una de las que más me gustan de Luis Miguel”, comentó. Sobre el trabajo de Diego Boneta dijo: “Te soy honesto nada más vi el uno y el dos, está muy bien lograda, veo a Diego Boneta, creo que mejor que en la primera, muy profesional, lo tiene ya muy bien puesto en la cabeza, me gusta esa parte, bien hecha, bien lograda, pero un porcentaje muy grande es ficción. Yo hasta aquí voy a dejar de salir porque dejé de llevarme con él”, finalizó el conductor.