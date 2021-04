¿Qué respondió Horacio Pancheri al ser cuestionado sobre su nuevo amor?

El corazón de Horacio Pancheri desborda felicidad, no solo por los éxitos profesionales que continúa sumando en su carrera, pues en el terreno sentimental todo parece marchar de maravilla. Recordemos que fue hace algunos meses cuando el galán argentino dio los primeros vistazos de su nuevo romance con una chica de nombre Isa Valero, situación que ha generado gran curiosidad entre sus fanáticos, así como también comentarios por parte de algunas personas, por lo que el actor no ha guardado silencio ante los cuestionamientos. Eso sí, el intérprete no ha escapado al enorme interés que este aspecto de su vida ha despertado en la prensa, como recientemente quedó claro en una entrevista, cuando al preguntarle sobre esta nueva ilusión tomó la decisión de responder.

Sin más rodeos, Horacio habló de cómo se encuentra su corazón en estos instantes, luego de que una reportera del programa Hoy le expresara su deseo por conocer más detalles de su noviazgo, a lo que de manera directa respondió: “Muy contento, muy feliz con esta nueva etapa, esta nueva vida mía, la reconexión, feliz…”, explicó, aunque manteniendo total reserva en torno a este tema de su ámbito privado, el cual prefiere llevar alejado de los reflectores, a pesar de que en sus redes sociales ha dado claras muestras de lo mucho que disfruta junto a su nueva conquista cada uno de sus días, siempre cercanos y cómplices el uno del otro.

Lo cierto es que mientras el actor mantiene su relación lejos del ojo público, los fanáticos de Horacio han podido descubrir más cosas sobre Isa Valero, quien a través de información de su perfil en redes sociales, ha dejado saber que es de origen venezolano, aunque por el momento radica en la Ciudad de México. Del mismo modo, en la cuenta se especifica que tiene gusto por la arquitectura, el arte, la comida, la naturaleza, el deporte y la filantropía, aspectos en los que probablemente tiene gran afinidad con su galán.

El reciente viaje de Horacio por Argentina

Durante su reciente charla con el matutino, Horacio se sinceró sobre el reciente viaje que realizó a su país natal, en donde tuvo la oportunidad de poder reunirse con su pequeño hijo Benicio, a quien no podía ver debido a las restricciones por la pandemia de Covid-19. “Estuve en Argentina para su cumpleaños en marzo, la pasé increíble con la familia, con él, lo disfruté, mucho tiempo de calidad. Tuve que volver a México a trabajar, así que espero prontito verlo otra vez…”, expresó. “Feliz de tener un hijo tan maravilloso, el amor más grande de todos, siempre va a estar ahí…”, dijo el intérprete.

Por ahora, el actor se enfoca de lleno en los nuevos retos profesionales, tras haber sido confirmado para formar parte del elenco de la telenovela titulada Vencer el pasado, la cual es producida por Rosy Ocampo. Sin duda, esta noticia ha provocado enorme felicidad entre sus fanáticos, ansiosos de verlo regresar a las pantallas, a tan solo poco tiempo de haber concluido su participación en la telenovela La Mexicana y El Güero, la cual le mereció todo el reconocimiento del público que no pierde detalle de cada uno de sus proyectos. Cabe destacar que en esta ocasión el argentino dará vida a Alonso Cancino, un biólogo molecular, por lo que sus primeras escenas han sido grabadas en un laboratorio, según ha compartido en un reciente clip, en el que aparece impecable luciendo una bata color blanco, así como una careta protectora.

