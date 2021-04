Michelle Renaud y Danilo Carrera son captados muy cariñosos tras su truene

Fue a finales de enero pasado cuando, en medio de las grabaciones de Quererlo todo, telenovela que protagonizan, Michelle Renaud y Danilo Carrera sorprendieron a sus fans en Instagram al dar a conocer que habían decidido terminar su noviazgo que hicieron público a finales de noviembre de 2019, cuando publicaron en sus redes sociales la primera imagen juntos fundidos en un tierno beso. Después de poco más de un año de relación los actores decidieron seguir por caminos separados, aunque últimamente han estado pasando mucho tiempo juntos, situación que ha generado una ola de especulaciones relacionadas a una posible reconciliación, una teoría que tomó fuerza luego de que fueron captados muy cariñosos durante la reciente visita del actor a México, viaje que aprovechó para reencontrarse con Marcelo, hijo de la actriz.

El pasado fin de semana la actriz compartió un video del momento en que su hijo se reencontró con el actor: “Nada más amoroso que los niños”, escribió la actriz como descripción de un video en el que se ve como Marcelo, al ver a Danilo, corre para darle un fuerte abrazo. Recordemos que, durante su noviazgo con Michelle, el actor construyó una linda relación con el hijo de su novia, razón por la cual el niño se emocionó tanto al verlo regresar a México, luego de unas semanas fuera del país. Esta no es la primera vez que Danilo convive con Marcelo tras su ruptura con Michelle, ya la actriz había publicado una imagen de una visita de su hijo al foro de la telenovela donde lo vimos jugar con su ex.

El reencuentro de Danilo con Marcelo no fue lo único que llamó la atención durante su visita a nuestro país. Según se ve en unas imágenes transmitidas en el programa Suelta la Sopa, durante su paso por la casa de la actriz, también se dejó ver muy cariñoso con ella, incluso, fueron captados dándose un beso, gesto que algunos han interpretado como una reconciliación o, al menos, un paso que indicaría que los actores podrían haberse dado una segunda oportunidad en el amor. En el clip se ve cómo la pareja arriba a la casa de Michelle, en el auto de ella, conducido por él.

En este programa de espectáculos se mostraron varios videos, no sólo en el que se les ve llegado por la noche a la casa de la actriz; sino también, otro en el que, en otro momento, aparece el actor, en solitario, trotando cerca del hogar de Michelle. Además se publicó otro clip en el que los vemos abrazados y despedirse con un beso en la boca, una acción que delata la cercanía que los actores están teniendo tras su ruptura. Apenas el pasado fin de semana se transmitió el final de Quererlo todo, por lo que, aunque ya no se ven en los foros de grabación, parece ser que se mantienen más cercanos que nunca.

Danilo desmiente rumores y pide respeto para Michelle

Hace un par de semanas, durante la estancia de Danilo Carrera en Miami, el actor fue cuestionado sobre un rumor que lo relacionaba con la Miss Ecuador, Valeria Gutiérrez, con quien se dijo, se le vio conviviendo en aquella ciudad. Tajante, el actor desmintió dicha información y aprovechó para reiterar su amor por Michelle: “Yo nunca he desmentido nada de lo que han dicho, en mi carrera entera, pero hoy sí te voy a decir que no se vale, porque dicen que me olvidé de Michelle, dicen que ya la superé, dicen que tengo una relación, es mentira”. El actor dejó claro que el sentimiento por la actriz sigue: “Pueden hablar de mí lo que quieran, pero no digan cosas que afectan a la gente que amo y a la persona que amo”, dijo al programa que ahora difundió sus imágenes con Michelle.