Pablo Lyle enfrenta una nueva batalla legal, mientras permanece a la espera de su juicio

A poco más de dos años de que la vida de Pablo Lyle diera un drástico giro, tras involucrarse en un altercado vial en la ciudad de Miami, su panorama legal continúa en suspenso. Ahora, mientras permanece a la espera de la asignación de una fecha para su juicio, se ha dado a conocer que el intérprete, así como su cuñado, Lucas Delfino, -conductor del auto en el que viajaban-, han sido demandados por los familiares de Juan Ricardo Hernández, el hombre que falleció días después del incidente aquel 31 de marzo de 2019; un acontecimiento que fue determinante para el actor, quien debido a esta situación recibió cargos por homicidio involuntario, y por lo cual ha permanecido bajo arresto domiciliario desde entonces en los Estados Unidos.

De acuerdo con reportes dados a conocer por el programa televisivo Ventaneando, la demanda civil fue presentada el pasado 29 de marzo por Juan Ricardo Hernández Hernández, hijo del occiso de origen cubano, quien ha solicitado una indemnización cuyo monto se ha calculado superior a los 100 mil dólares (poco más de 2 millones de pesos mexicanos), esto por los daños causados a su padre y a su familia. Cabe destacar que dicha emisión también tuvo acceso a los documentos legales en los que se estipula cada punto de lo solicitado, mismos que incluyen un recuento de los hechos de aquel altercado de tránsito que acaparó toda la atención mediática desde el primer instante.

En la demanda, se ubica a Lucas Delfino como a la persona que, al tomar la ruta equivocada camino al aeropuerto de Miami, corrigió su camino dando una vuelta en u a lo largo de tres carriles, por lo que al tratar de tomar la salida correcta, se le cerró al auto de Juan Ricardo Hernández. Los documentos también detallan que el hombre de 63 años descendió de su auto para hacer un reclamo al cuñado de Lyle por su forma de conducir, especificando que el fallecido jamás amenazó a los pasajeros, ni intentó abordar el vehículo. Por otro lado, se destaca la actitud que tuvo el actor al momento del desafortunado encuentro, al tomar la decisión de salir del automóvil para confrontar Hernández, quien según se dice pidió a Lyle que no lo lastimara.

Hasta el momento, se sabe que el relato de la demanda está basado en el expediente criminal del caso, en donde se agrega que debido al golpe que Juan Ricardo Hernández recibió por parte de Lyle, provocó que este cayera al suelo y quedara inconsciente. De la misma manera se hace mención a los acontecimientos posteriores, señalando que Delfino, así como el intérprete, -quien viajaba con su esposa y sus hijos-, siguieron su camino al aeropuerto, sin tomar alguna consideración por el hombre de 63 años, quien tras permanecer desvanecido en la calle, fue trasladado a un hospital, donde días después perdió la vida. “Por todo lo expuesto, el demandante asegura que de forma intencional, Pablo acosó y atacó a la víctima, que la fuerza y posición del golpe le ocasionaron la muerte…”, agrega la emisión, en la que se ha informado que los demandados ya fueron notificados y que además no serán los abogados del caso criminal los que defiendan a Lyle y a su cuñado.

¿Cuándo será el juicio de Pablo Lyle?

Recordemos que en días pasados, el abogado que lleva el caso de Pablo Lyle, dio detalles de cómo marchan las cosas estos días, en los que debido a la pandemia de Covid-19, la fecha del juicio podría ser postergada. “El caso va bien, la razón por los retrasos es obviamente la pandemia de Covid y el cierre de las Cortes, esperamos que abran pronto y que tengamos la posibilidad de resolver esto de una vez por todas. Pero como los niveles de contagios por la pandemia no bajan, realmente no sabemos cuándo abrirán las Cortes para realizar los juicios, así que no te puedo decir si iniciará en junio o si se retrasará de nueva cuenta, no lo sé…”, explicó Bruce H. Lehr en entrevista con Ventaneando desde la ciudad de Miami.

