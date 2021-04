Alex Fernández Jr y su prometida Alexia Hernández muestran su lado más tierno con Cayetana

Los Fernández están viviendo una de las épocas más felices de su historia, el nacimiento de Cayetana, hija de Camila Fernández y Francisco Barba llegó a darle un giro de ternura al clan. La niña a quien sus padres presentaron hace un par de semanas en exclusiva para ¡HOLA! tiene encantados a todos en casa, pues con su llegada la mayoría de los miembros debutó en un nuevo papel, no sólo hizo posible el debut de Alejandro Fernández y América Guinart como abuelos, también llegó para que los cuatro hermanos de su mamá se convirtieran en tíos, un faceta que todos desempeñan con maestría tal como lo dejó ver hace unas horas Alejandro Fernández Jr, primogénito de El Potrillo, quien compartió por primera ocasión una foto al lado de su sobrina a quien vimos en brazos de su prometida, Alexia Hernández.

Esta tarde, el hijo mayor del cantante, regaló una dosis de ternura a sus de 620 mil seguidores al compartir una instantánea en la que mostró su lado más protector con Cayetana, su sobrinita de apenas un mes de edad: “Así o más volado con esta hermosura. ¡Te amamos, Cayetana!”, escribió al lado de la imagen en la que aparece Alexia Hernández, su prometida, cargando a Cayetana, mientras Alex la mira tiernamente. Además del entrañable momento, en esta imagen, destaca el outfit de los tres; mientras el cantante y su prometida usaron prendas en todo rosa, vino a la bebé luciendo un vestidito de mezclilla y unos tiernos zapatitos en color blanco.

Esta imagen, provocó la reacción de la mamá de Cayetana, Camila Fernández quien escribió en la parte de los comentarios: “Los amo”. Otra integrante de la familia que también reaccionó fue Valentina Fernández, la hija menor de El Potrillo quien dejó varios emojis de carita con ojos de corazón con el que les expresó su cariño. En los likes también vimos el de América Guinart, la orgullosa abuelita de Cayetana quien está encantada con la bebé, de hecho, ha utilizado su perfil en esta red social para compartir las fotos más especiales al lado de la niña. Según comentó América hace unos meses a Ventaneando, su hijo Alex también ya está listo para darle nietos.

Según narró en aquella conversación, la exesposa de Alejandro Fernández aseguró que su primogénito quiere escribirle a la cigüeña en cuanto se case con Alexia: “La verdad es que Alex siempre ha querido ser papá joven y sí me dice: ‘Mamá, yo en cuanto me case voy a ser papá luego, luego y yo feliz”, la tapatía aseguró que su hijo quiere una familia grande y ya hasta le ha hablado del número de hijos que quieran tener: “Han dicho que hasta cinco”, dijo divertida. Aunque Alexia Hernández comentó, también el el programa de Pati Chapoy que en realidad ya lo hablaron y quieren tener tres hijos: "En cuanto nos casemos queremos buscar", dijo.

¿Está Alex listo para ser papá?

A finales del año pasado, Alex Fernández Jr contó en entrevista con El Gordo y la Flaca que desde hace tiempo está pensando en escribirle a la cigüeña, pues quiere ser papá muy pronto, aunque va a esperar a llegar al altar en Alexia Hernández: “Yo siempre, como lo he dicho muchas veces, (he querido) ser papá joven. Eso es algo que tuve la experiencia de vivirlo con mi papá, que él me tuvo muy joven, y hemos tenido una relación muy buena, muy bella, de padre e hijo, pero también como amigos, que eso es algo que también me gustaría con mis hijos”, comentó el cantante.