Gabriel Soto confiesa que ha hablado con su hija Elissa de cómo enfrentar las críticas

La felicidad es infinita en el corazón de Gabriel Soto, que a lo largo de estos meses ha apoyado de manera incondicional a la mayor de sus hijas, Elissa Marie, quien tomó la decisión de hacer realidad un anhelado sueño: incursionar en el mundo de la actuación. Recordemos que hace apenas unos meses, la adolescente de 12 años se incorporó de manera oficial al elenco de la nueva telenovela de Televisa, Si nos dejan, por lo que ha tenido que acoplar su tiempo de escuela a los llamados en la televisora. Eso sí, el protagonista del melodrama Te acuerdas de mí no se ha apartado de ella, brindándole importantes consejos a su primogénita de lo que implica convertirse en una figura pública, sobre todo cuando las críticas por parte de la gente se vuelven constantes.

Con la sinceridad que lo caracteriza, Gabriel reveló cómo abordó con Elissa el tema de la exposición, asegurando que ha sido un asunto fácil de tratar, pues la jovencita está muy consiente de cómo marchan las cosas al hacer carrera en el mundo del espectáculo. “De hecho lo hablé con ella, le dije: ‘Esta es una de las consecuencias que puede haber, que la gente a lo mejor te critique, que a lo mejor no le guste tu trabajo, que te tiren hate’…”, confesó el intérprete en entrevista con el programa televisivo Despierta América, al que asistió como invitado. En ese espacio, el actor no dudó en compartir cuál fue la reacción de su hija. “Me dijo: ‘Papá, ya lo sé, y no hago caso’…”, contó.

Lo cierto es que para Gabriel, lo más importante ha sido la madurez con la que Elissa asume este momento, en el que los consejos han sido imprescindibles a lo largo de su naciente carrera, apoyada de igual manera por su mamá, Geraldine Bazán. “Ella como que ya lo tiene muy entendido, evidentemente sabemos que cuando uno hace algo importante y cuando uno hace algo trascendental y que deja huella, va a haber críticas, va a haber gente que hable mal y también va a haber gente que hable muy bien. Finalmente estás en el ojo del público y es parte de…”, expresó el galán de la pantalla chica, orgulloso de los logros de sus pequeñas.

Entre la escuela y los tiempos de grabación

Durante la charla, Gabriel también reveló que más allá del gusto que su hija ha demostrado por la actuación, ha tenido todo el apoyo para no descuidar sus compromisos escolares, algo que afortunadamente ha sido posible. “La verdad es que en estas épocas de pandemia, como tiene la oportunidad de tomar clases en línea, yo hablé con ella y le dije mira: ‘Te doy la oportunidad de quitarte esta espinita que tienes de actuar’, porque finalmente para mí lo más importante también es la escuela y la educación, y que no pierda la educación, tiene 12 años, está muy chiquita…”, dijo en su visita a Despierta América.

Por otro lado, Soto dio detalles de cómo Elissa logró coordinar sus tiempos para continuar con sus estudios y enfocarse en su trabajo dentro del foro, algo que afortunadamente ha sido posible, pues entre otras cosas la jovencita ha tenido mucha disciplina. “Hablamos con la escuela y afortunadamente las clases en línea las puede tomar a sus tiempos, en los llamados y todo. Como papá algo muy importante es impulsar los sueños de tus hijos y esto es algo que ella quería hacer, e impulsarla para ver qué tal lo hace…”, señaló.

