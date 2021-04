Humberto Zurita revela que tuvo Covid: ‘Yo contagié a mis hijos’

Durante esta pandemia, Humberto Zurita no ha parado, en la pantalla chica lo vimos triunfar en su personaje de Ramiro en la serie de Netflix, 100 días de enamorarnos y también grabó en nuestro país un proyecto que todavía no se estrena. Sobre su trabajo bajo la nueva normalidad, el actor confesó que a finales de noviembre se contagió de Covid-19, mientras filmaba en México, una situación que enfrentó al lado de sus hijos Sebastián y Emiliano quienes afortunadamente salieron bien librados de la enfermedad. En una charla con Mara Patricia Castañeda, en la que habló como nunca del duelo que vivió con el sensible fallecimiento de su esposa, la actriz Christian Bach: "La naturaleza es cruel".

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

El actor relató cómo fue que él vivió el inicio de la pandemia: “Bien, afortunadamente, a mí la pandemia me agarró en Miami haciendo 100 día para enamorarnos, ahí fue cuando se detonó todo, yo me acuerdo que estábamos como en enero, no me acuerdo bien cuando empezaron a llegar los rumores de que venía de chica y de que andaba por ahí una cosa así. Empezó poco a poquito y aunque en ese momento Telemundo tomó todas las precauciones, hubo ahí algunas personas que se infectaron, nos detuvimos cuatro meses y luego regresé a terminar eso”, explicó.

VER GALERÍA

Según relató, fue cuando regresó a nuestro país que lamentablemente se contagió: “Curiosamente yo no me enfermé allá. Cuando regresé a México hice otra serie, aquí en México, que no te puedo decir nada y eso, porque no ha salido, ya sabes, la confidencialidad, pero ahí sí me contagié, eso fue en noviembre del año pasado. Yo contagié a mis hijos y afortunadamente, ni mis hijos, ni yo, salimos mal de esa enfermedad que desgraciadamente se ha llevado a tantos amigos queridos y a tantas personas en el mundo”, relató el actor quien pasó el aislamiento con sus hijos.

Humberto contó cómo lidiaron los tres con el virus: “Mis hijos, uno creo que ni sintió nada nunca, Emiliano, el más chico, él seguía haciendo ejercicio y Sebastián sí le pegó un poquito más fuerte. A mí también, como cuatro días estuve ahí con temperatura, pero afortunadamente eso fue todo. Ahorita estoy como vacunado, por así decirlo, aunque sabes que todo es una especulación porque nadie sabe qué está pasando con esto, pero te hablan de entre 3 y 6 meses que ni lo contraes, ni lo transmites, aunque sigo cuidándome”, explicó. Siempre discreto con los asuntos familiares, el actor no había hablado de su contagio hasta ahora que han pasado varios meses.

VER GALERÍA

Orgulloso del talento de sus hijos

El actor continuó dejando claro que se sigue cuidando y explicó por qué: “Ahorita me acabo de hacer una prueba porque, como estoy conviviendo con uno de mis hijos, él está trabajando, ellos dos están haciendo ahorita su serie de Cómo sobrevivir soltero”. Humberto aprovechó este momento para revelar lo emocionado que está de ver a sus hijos triunfar: “Estoy muy orgulloso de ellos porque son los creadores, producen, dirigen algunas cosas, tienen directores. Antier le dije que me mandara a alguien de su equipo para ver cómo ando y me hicieron este que te dice si traes o no anticuerpos y afortunadamente salí con muy buenos anticuerpos, así que no tienes problema Mara”, finalizó en tono de broma.