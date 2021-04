Issabela Camil es tajante sobre su relación con Luis Miguel: ‘Es mi historia y no la voy a compartir’ Durante su regreso a las alfombras rojas, la actriz dejó claro que no hablará del noviazgo que sostuvo con el cantante

Tal como ocurrió en el estreno de la primera temporada de Luis Miguel, La Serie, ahora que la segunda entrega ha llegado a la pantalla de Netflix, las reacciones en torno a lo proyectado en la pantalla chica han dado mucho de qué hablar. Aunque al inicio y al final de los episodios la producción deja claro que algunas situaciones son ficticias, los fans del cantante siempre quieren saber qué tan cierta es la historia que se está presentado. De los temas que han tocado en los primeros tres capítulos, uno de los que más ha provocado la curiosidad del público es la ruptura del cantante con Érika Camil con quien, de acuerdo al guión de la serie, terminó debido a la incesante búsqueda que El Sol estaba realizando de su mamá, Marcela Basteri; aunque recientemente, Tony Star, mamá de Issabela Camil aseguró que las razones fueron otras.

Después de que la viuda de Jaime Camil confesara a las cámaras de Ventaneando que la realidad fue que su hija y el cantante se distanciaron debido al ajetreado ritmo de El Sol: “La vida de él era muy pesada, la de cantar, vivir de noche, las fiestas, una vida muy diferente a la de Érika (…) entonces empezaron a tener un distanciamiento”, detalló la exmodelo. Tras las declaraciones de su mamá, la prensa aprovechó el regreso de Issabela Camil a las alfombras rojas para preguntarle sobre qué tan cierta es esta información y cuáles fueron la verdadera razón de su rompimiento con Luis Miguel, con quien sostuvo un noviazgo de más de 7 años.

Siempre respetuosa con la prensa, la actriz escuchó atenta las preguntas, la mayoría enfocadas en la serie de Luis Miguel, y se limitó a decir: “Es un tema que no quiero tocar. Gracias”. Pese a su negativa para hablar, los medios continuaron y le preguntaron qué piensa de la advertencia legal que Aracely Arámbula, mamá de los hijos menores del cantante, le hizo para evitar que su nombre e imagen aparezcan en la serie, incluso le preguntaron sobre el libro que la protagonista de La Patrona prepara, en el que contará su historia con Luis Miguel: “No tengo nada qué opinar, no sé ni qué de su libro, de ella, así que no tengo nada qué opinar, no estoy informada sobre eso”, comentó a los micrófonos de varios medios de comunicación.

Más en privado, Issabela fue abordada por el programa Ventaneando donde fue mucho más clara y reveló por qué no tiene deseos de hablar frente a las cámaras sobre su pasado con Luis Miguel: “Te voy a decir una cosa, soy una mujer muy privada, son mis cosas y no le interesan a nadie más que a mí y ya, es todo lo que te puedo decir. Es mi vida, es mi historia y no la voy a compartir con nadie, nunca”. Por último, la actriz aseguró que no le molesta que el cantante haya expuesto detalles de su relación en su serie, pues es un derecho que todo el mundo tiene: “Cada quien puede contar lo que quiera”, comentó poniéndole punto final a este tema.

Issabela, dedicada a apoyar a su esposo

Siguiendo al pie de la letra las normas que marca la nueva normalidad para realizar eventos públicos, Issabela Camil regresó a las alfombras rojas para acudir al estreno del musical Hoy no me puedo levantar, una noche en la que se reencontró con la prensa que, además de cuestionarla sobre el tema de Luis Miguel, también le preguntaron qué viene para ella en el terreno profesional. Emocionada de desfilar sobre esta red carpet, la actriz comentó: “Estoy muy contenta de estar aquí, de ver que el motor va volviendo a funcionar”. Sobre sus planes en el terreno profesional adelantó que hay un proyecto que la tiene muy entusiasmada: “Ahorita no hay telenovela, hay otras cosas, una serie, un drama”. La actriz reconoció que en las últimas semanas ha estado muy involucrada en la carrera política de su esposo: “Estoy apoyando mucho a Sergio en su campaña”, finalizó.